Após punição ao Estudiantes, esposa de Verón detona AFA e xinga Lionel Messi

A- A+

A punição aplicada pela Associação de Futebol Argentino ao Estudiantes e ao presidente do clube, Juan Sebastián Verón, gerou revolta por parte dos torcedores e, principalmente, pela esposa do dirigente. Valentina Martín, mulher de Verón, usou as redes sociais para detonar o presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, e o ataque sobrou até mesmo para Lionel Messi.

Isso porque o craque argentino é amigo de Claudio “Chiqui” Tapia e, inclusive, já foi visto diversas vezes ao lado do presidente da AFA. Na publicação, Valentina chamou Messi de vendido e pediu que os "mafiosos" deixem o comando do futebol argentino. Além de, claro, prestar apoio ao seu marido Juan Sebastián Verón.

— O de Miami, o inglês, o vendido… aquele que voltou, aquele que nos fez maiores, o único que tem a coragem no lugar, e que dou fé que luta para que tudo seja um pouco melhor. (Verón) É mais argentino que o ‘merda’ que ganhou a Copa do Mundo e que vive em Miami, amigo do gordo. Fora mafiosos do futebol argentino! Mais veronista do que nunca e sempre deste lado — escreveu Valentina.

Em outra publicação, Valentina novamente deu suporte a Verón e disse que o ex-jogador tem o apoio de grande parte do futebol argentino. Além disso, a advogada encorajou o presidente do Estudiantes a "dar o golpe final, o passo decisivo, e acabar com essa máfia".

— Querem te tirar do caminho porque têm PAVOR de você. Nem um passo atrás — é hora de dar o golpe final, o passo decisivo, e acabar com essa máfia. Você não tem apenas o apoio de todo o Estudiantes, mas também de grande parte do futebol argentino. Avante, Juan Sebastián, avante — escreveu Valentina em outra publicação.

A AFA anunciou, na última quarta-feira, que os jogadores que ficaram de costas para o time do Rosario Central, no duelo no domingo, receberão dois jogos de suspensão pelo gesto. Juán Sebastián Verón, presidente do clube, levou um gancho de seis meses em funções no esporte.

Além das suspensões aos jogadores e ao presidente Verón, a AFA proibiu o capitão do Estudiantes, Santiago Núñez, de exercer as funções relacionadas à faixa durante três meses. O clube ainda foi punido com uma multa de 4 mil dólares.

A sanção ocorreu pelo protesto dos jogadores do Estudiantes, que viraram as costas em campo para questionar a decisão que reconhecia o adversário como campeão nacional. A Associação do Futebol Argentino (AFA) mudou as regras do campeonato nacional e coroou o Rosario Central campeão por ter o melhor desempenho na tabela anual.

A decisão gerou controvérsia, já que o regulamento original dá o troféu apenas para os vencedores do Apertura e do Clausura.

Veja também