Após quase 10 anos, São Paulo quebra tabu e vence Corinthians pela primeira vez na Neo Química Arena

A- A+

Caiu na última terça-feira (30) um tabu que durava quase 10 anos para o São Paulo. Em um dos maiores clássicos do Brasil, o Tricolor derrotou o Corinthians pela primeira vez jogando na Neo Química Arena, pelo placar de 2 a 1.

O jejum do São Paulo na casa do rival durava 18 partidas. Desde o primeiro confronto entre eles no estádio, em setembro de 2014, o Tricolor acumulava 11 derrotas e sete empates na Neo Química Arena.

Para quebrar o tabu, o Tricolor contou com gols do argentino Calleri, aos 20 minutos do primeiro tempo, e do ex-jogador da Seleção Brasileira, Luiz Gustavo, aos seis minutos da segunda etapa.

O Corinthians, que jogou o final do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, após a expulsão de Caetano, só conseguiu diminuir o placar aos 46 minutos da etapa final, com gol de Arthur Sousa.

Após a vitória, o São Paulo assumiu a liderança geral do campeonato com 10 pontos. Já o Corinthians engatou a sua terceira derrota consecutiva em quatro jogos e continua estacionado com 3 pontos. O Timão vem sendo alvo de críticas por parte da torcida nesse início de temporada.

Próximos compromissos

O São Paulo agora terá outro clássico pela frente. Jogando no Mineirão, o Tricolor encara o Palmeiras neste domingo (4), às 16h, em partida válida pela Supercopa do Brasil.

O Corinthians também entra em campo no domingo (4), porém seu compromisso é válido pelo Campeonato Paulista. Jogando em casa novamente, o Timão recebe o Novorizontino, às 11h.

Veja também

Campeonato Inglês Com equilíbrio recente, Liverpool encara o Chelsea pela Premier League; saiba onde assistir