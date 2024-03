Após quase seis anos, Santa Cruz e Sport voltam a se encontrar em jogo eliminatório; relembre

A- A+

Ao longo da última década, Santa Cruz e Sport protagonizaram bastante duelos em fase mata-mata. Os rivais se encontraram no Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste e até na Sul-Americana. Porém, por incrível que pareça, os clubes não se enfrentam em um jogo eliminatório há quase seis anos.

Para ser mais específico, o último confronto de mata-mata entre Santa e Sport foi no dia 14 de março de 2018. Na ocasião, o jogo foi válido pelas quartas de final do Pernambucano. Jogando na Ilha do Retiro, o Leão levou a melhor na partida e eliminou o Tricolor pelo placar de 3 a 0. O time comandado por Nelsinho Baptista contou com dois gols do volante Anselmo e um de Marlone para avançar de fase.

De lá para cá, os rivais se enfrentaram nove vezes, com duas vitórias do Santa Cruz, quatro do Sport e três empates. Aliás, o Santa não sabe o que é vencer o Leão desde 2020, quando venceu o Rubro-negro em plena Ilha do Retiro pelo placar de 2 a 1. Na oportunidade, o resultado mandou o Sport direto para o quadrangular do rebaixamento do Pernambucano.

Voltando para os confrontos de mata-mata, o Santa não leva a melhor sobre o Sport desde 2016. Neste ano, inclusive, o Tricolor se deu melhor duas vezes contra o Leão, sendo uma pela segunda fase da Sul-Americana, onde a Cobra Coral eliminou o rival na Arena Pernambuco pelo placar de 1 a 0, após empate em 0 a 0 no jogo de ida no Arruda. O gol foi marcado pelo "general" Bruno Moraes.

Antes disso, o Tricolor levou a melhor também na final do estadual do mesmo ano. O Santa se sagrou campeão após vencer o Sport por 1 a 0, com gol de Lelê, no jogo de ida. Na volta, a Cobra Coral conseguiu segurar o Leão na Ilha e empatou em 0 a 0.

Confira os últimos confrontos mata-mata entre Santa Cruz x Sport

Sport 3x0 Santa Cruz - Quartas de finais do Pernambucano (2018)

Santa Cruz 0x2 Sport - Semifinal da Copa do Nordeste (2017)

Sport 1x2 Santa Cruz - Semifinal da Copa do Nordeste (2017)

Sport 0x1 Santa Cruz - Segunda fase da Copa Sul Americana (2016)

Santa Cruz 0x0 Sport - Segunda fase da Copa Sul Americana (2016)

Sport 0x0 Santa Cruz - Final do Pernambucano (2016)

Santa Cruz 1x0 Sport - Final do Pernambucano (2016)



