A- A+

Futebol Após quase sete meses, Joécio volta a jogar pelo Náutico e ganha elogios de Allan Aal Zagueiro foi titular no empate do Timbu por 1x1 diante do Vitória, no Barradão, pela Copa do Nordeste

Contratado pelo Náutico ainda no segundo semestre de 2023, o zagueiro Joecio teve poucas oportunidades para atuar com a camisa do clube. Mais especificamente, apenas uma partida no ano passado. Neste ano, iniciou a pré-temporada convivendo com a frustração de ter fraturado o dedão do pé esquerdo. Recuperado do problema, o defensor, enfim, ganhou uma nova chance de sonhar com uma sequência no clube. Ao lado de Matheus Santos, o atleta foi titular na zaga alvirrubra no empate em 1x1 com o Vitória, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

Mesmo sem o mesmo ritmo físico dos demais companheiros, já que não atuava desde o dia 29 de julho do ano passado, contra o Operário, pela Série C, o zagueiro teve uma atuação bastante elogiada pelo técnico Allan Aal.

“Joecio é um atleta na concepção da palavra. Teve um problema na pré-temporada, perdendo espaço por conta da fratura no dedo. Hoje fez uma partida impecável, consistente defensivamente e muito equilibrada ofensivamente. Ele é um cara que merece muito”, afirmou o treinador.

Outro que agradou ao técnico foi o lateral-esquerdo Luan, também estreando pelo Náutico em 2024. Na verdade, debutando entre os profissionais, após participação pelo time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

“Luan vem se destacando, tem uma qualidade versátil, jogando tanto como zagueiro e lateral-esquerdo. Vai evoluir e nos ajudar. Rodando o elenco, por conta do desgaste que tivemos, vamos oportunizando e dividindo as minutagem para que todos tenham oportunidades, tirando conclusões do elenco. Não podemos contar somente com 11, 12 jogadores: temos de contar com todos”, frisou Aal.

Veja também

ESPORTES Polícia peruana prende responsáveis por tentativa de extorsão a mãe de Paolo Guerrero