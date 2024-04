Após quebrar jejum de gols, Cano é a grande esperança do Fluminense para o Brasileirão 2024

A- A+

O Campeonato Brasileiro vai começar! Atual campeão da Libertadores, o Fluminense entra no Brasileirão 2024 como um dos times cotados para brigar pelo título, e a grande esperança do Tricolor para conquistar o pentacampeonato brasileiro tem nome e sobrenome: Germán Cano.

O atacante argentino foi o artilheiro do Brasileirão de 2022, na melhor campanha do Fluminense na competição desde o último título, em 2012. Cano marcou 26 gols na edição de 2022, batendo o recorde de maior número de gols no formato atual da competição, além de ter se tornado o estrangeiro com mais gols em uma temporada de Brasileirão. O argentino foi o grande protagonista da campanha que terminou com um terceiro lugar na tabela de classificação, atrás de Palmeiras, campeão, e Internacional, vice.

Na temporada passada, no entanto, Germán Cano teve um Brasileirão bem discreto no que se refere a jogos e número de gols. Para efeito de comparação, Cano atuou em todas as 38 partidas do Flu na competição e marcou 26 gols. Já em 2023, foram 30 partidas e apenas 10 gols. O motivo? O Fluminense deixou o Brasileirão de lado em certo momento da temporada para focar na conquista da Libertadores. Meta estabelecida e meta batida, já que o Tricolor conquistou o título com Germán Cano como grande artilheiro, com 13 gols.

Na última estreia de Brasileirão, em 2023, o argentino teve um jogo de montanha russa de emoções. Contra o América-MG, Cano perdeu um pênalti, mas logo depois marcou o gol que abriu o caminho para a vitória por 3 a 0, no Independência. Ao todo, contando as edições de 2023 e 2022, pelo Fluminense, a edição de 2020 pelo Vasco, Cano tem 102 partidas em Campeonatos Brasileiros, com 50 gols marcados, média de 0,49 gols por jogo.

Ainda esquentando as turbinas em 2024, Germán Cano tem apenas oito jogos na temporada e marcou três gols. O argentino marcou dois gols no Campeonato Carioca, um contra o Bangu e outro contra o Sampaio Corrêa. Depois de cinco partidas sem marcar, Cano voltou a balançar as redes na última terça-feira, quando fez o gol da vitória contra o Colo-Colo, pela Libertadores. E são os gols de Germán Cano que podem fazer a diferença para o Fluminense nesta temporada no Brasileirão.

A primeira chance de Germán Cano balançar as redes na competição já é neste sábado, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, às 21h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. O Fluminense terá desfalques importantes como Keno, Marlon, Thiago Santos, Manoel, Renato Augusto e Lelê, que estão no departamento médico, mas contará com os retornos de Diogo Barbosa e John Kennedy, que estavam suspensos nas duas primeiras rodadas da Libertadores.

