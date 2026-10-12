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TEMPORADA Após queda de Alcaraz em Xangai, Zverev garantirá o número 1 da ATP ao fim da temporada Na melhor das hipóteses, ele irá superar Sinner após ATP 500 de Viena, tornando-se o primeiro alemão da história a obter a honraria

A eliminação precoce do espanhol Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Pequim, caindo para o belga Zizou Bergs nesta segunda-feira (12), assegurou ao alemão Alexander Zverev o número 1 do mundo ao fim da temporada.

Zverev entrou na competição praticamente com o feito garantido, mas Alcaraz e o norte-americano Ben Shelton ainda poderiam ameaçá-lo se conquistassem o título, embora dependessem depois de uma combinação muito improvável de resultados.

Com os dois já fora de ação no Masters 1000 chinês, Zverev será definitivamente o melhor da ATP no final da temporada.

Atual número 2 do mundo, ele assumirá a liderança, que atualmente pertence ao italiano Jannik Sinner, até o ATP Finals.

A data em que Zverev chegará ao topo da ATP pela primeira vez ainda não está definida e depende muito dos resultados que ele obtiver nos próximos torneios.

Na melhor das hipóteses, ele destronará Sinner após o ATP 500 de Viena.

Com 29 anos e 11 meses, Zverev é o jogador mais velho a conquistar o título de número 1 do ranking de final de ano pela primeira vez. Ele também será o primeiro alemão a conquistar essa honra, uma vez que Boris Becker nunca fechou uma temporada na ponta.

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