Após queda de Alcaraz em Xangai, Zverev garantirá o número 1 da ATP ao fim da temporada
Na melhor das hipóteses, ele irá superar Sinner após ATP 500 de Viena, tornando-se o primeiro alemão da história a obter a honraria
A eliminação precoce do espanhol Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Pequim, caindo para o belga Zizou Bergs nesta segunda-feira (12), assegurou ao alemão Alexander Zverev o número 1 do mundo ao fim da temporada.
Zverev entrou na competição praticamente com o feito garantido, mas Alcaraz e o norte-americano Ben Shelton ainda poderiam ameaçá-lo se conquistassem o título, embora dependessem depois de uma combinação muito improvável de resultados.
Com os dois já fora de ação no Masters 1000 chinês, Zverev será definitivamente o melhor da ATP no final da temporada.
Atual número 2 do mundo, ele assumirá a liderança, que atualmente pertence ao italiano Jannik Sinner, até o ATP Finals.
Leia também
• Heloísa Périssé sobre Avenida Brasil 2: 'Monalisa vem com tudo!'
• Nossa Senhora Aparecida: 95 anos da padroeira do Brasil; entenda
• Nossa Senhora Aparecida: veja celebrações em Pernambuco para a padroeira do Brasil
A data em que Zverev chegará ao topo da ATP pela primeira vez ainda não está definida e depende muito dos resultados que ele obtiver nos próximos torneios.
Na melhor das hipóteses, ele destronará Sinner após o ATP 500 de Viena.
Com 29 anos e 11 meses, Zverev é o jogador mais velho a conquistar o título de número 1 do ranking de final de ano pela primeira vez. Ele também será o primeiro alemão a conquistar essa honra, uma vez que Boris Becker nunca fechou uma temporada na ponta.