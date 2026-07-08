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Futebol Após queda do Brasil, Endrick inicia nova disputa por espaço no Real Madrid de Mourinho O brasileiro volta ao clube seis meses depois de sua passagem por empréstimo pelo Lyon

A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo encerrou também a participação de Endrick no torneio. O atacante de 19 anos deixa a competição sem marcar gols e sem iniciar uma partida como titular, após receber oportunidades apenas saindo do banco de reservas ao longo da campanha.

O momento mais marcante do jovem aconteceu justamente na despedida. Acionado por Carlo Ancelotti no segundo tempo contra a Noruega, Endrick teve a principal chance para balançar as redes ao receber um passe de Vinicius Júnior, mas não conseguiu superar o goleiro Nyland. Na sequência, Haaland marcou o gol da classificação norueguesa.

Agora, o atacante retorna ao Real Madrid para iniciar a pré-temporada sob o comando de José Mourinho. O brasileiro volta ao clube seis meses depois de sua passagem por empréstimo pelo Lyon, onde somou oito gols e oito assistências.

A disputa por espaço no elenco promete ser um dos desafios de Endrick. Segundo a imprensa espanhola, Gonzalo seguirá integrado ao grupo principal durante a pré-temporada após ter sua permanência avaliada por Mourinho. O atacante formado nas categorias de base do clube terminou a última temporada com oito gols e três assistências em 1.471 minutos, aumentando a concorrência no setor ofensivo.

Enquanto isso, o Real Madrid também promove mudanças no elenco. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a venda do lateral-esquerdo Fran García ao Betis. Revelado nas categorias de base merengues, o jogador disputou 110 partidas pelo time principal e conquistou cinco títulos, entre eles uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, um Campeonato Espanhol e duas Supercopas.

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