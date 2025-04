A- A+

Futebol Após rebaixamento no Estadual, Central foca preparação na Série D 2025 Patativa será, ao lado do Santa Cruz, a representante de Pernambuco na quarta divisão

O ano não começou bem para o Central. No Campeonato Pernambucano, o clube foi rebaixado, terminando na oitava posição, somando duas vitórias, três empates e quatro derrotas. Passada a frustração pela queda estadual, a Patativa agora quer ao menos terminar a temporada buscando o acesso na Série D do Campeonato Brasileiro.

O Central está no Grupo A3, ao lado de América-RN, Ferroviário-CE, Horizonte-CE, Santa Cruz, Santa Cruz-RN, Sousa-PB e Treze. Os quatro melhores de cada chave avançam para a etapa de mata-mata. Os quatro que chegarem mais longe na etapa eliminatória sobem de divisão.

O clube iniciou a temporada com o técnico Celso Teixeira, mas o profissional, que já havia treinado o Central em 2012, 2015 e 2019, foi demitido em fevereiro após somente quatro jogos do Pernambucano. Moisés Catende, interino, ficou no cargo no restante do Estadual. Para a Série D, quem estará à frente da equipe é Leandro Sena, de 48 anos.

O novo treinador do Central tem passagens por clubes como Treze-PB, Sergipe, União Rondonópolis-MT e ASA-AL. A melhor campanha, contudo, foi pelo América-RN, em 2022, comandando os potiguares no título da Série D.

O Central contratou para a Série D os laterais Eduardo, Augusto Potiguar, Edy e Da Silva; os zagueiros Benê e Hitalo; o meia Tomas e Kauê; além dos atacantes Leozynho, Natan, Frank e Jô Santos.

A Patativa também acertou as permanências dos goleiros Milton Raphael e Tanaka; os zagueiros Lazarini e Janelson; os meias Moacir, Diego Aragão e Flávio; além dos atacantes Jeffinho e Thoni Brandão.

A última participação do Central na Série D foi em 2021. Os caruaruenses terminaram em sexto no Grupo A3, não avançando para a segunda fase. Ao todo, o time venceu três partidas, empatou seis e perdeu cinco.

A disputa mais recente do clube na Série C, objetivo que a Patativa almeja em 2026, foi no ano de 2008. A equipe ficou na lanterna do Grupo 5, atrás de Campinense, Santa Cruz e Potiguar-RN, com uma vitória, três empates e duas derrotas.

Antes do início da Série D, o Central entra em campo no dia 5 de abril, contra o Náutico, em jogo-treino de preparação para o torneio nacional. O Timbu está na Série C e já enfrentou a equipe sub-20 em teste antes de iniciar a caminhada em busca do regresso à Série B.

