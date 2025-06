A- A+

REBAIXAMENTO Após rebaixamento no Francês, investidores ameaçam dono do Lyon, John Textor, com ação judicial

O empresário John Textor, CEO da holding muticlubes Eagle Football, foi ameaçado com uma ação judicial por três investidores que apoiaram sua aquisição do Lyon, após o clube francês ter sido rebaixado da primeira divisão devido a problemas financeiros. O norte-americano também é dono da SAF do Botafogo.

Três investidores da Eagle enviaram uma carta a Textor na quarta-feira, exigindo que ele compre de volta US$ 93 milhões (cerca de R$ 509,2 milhões, na cotação atual) em ações da holding, no prazo máximo de uma semana. A resposta de Textor foi de que não deve nada aos empresários, que "não têm direito aos benefícios contratuais que reivindicam".

Textor e a Eagle Football passam por uma situação delicada, e o americano anunciou que venderá suas ações do Crystal Palace, da Inglaterra. Além disso, ele abrirá para investimentos o capital da holding nos EUA, tudo isso com o objetivo de arrecadar fundos para o Lyon, que precisa apresentar planos para melhorar sua situação financeira, cumprindo exigências do DNCG, órgão regulador francês.

Textor comprou o Lyon em 2022, numa transação avaliada em quase 900 milhões de euros (R$5,78 bilhões), incluindo dívidas, a maior aquisição da história do futebol francês. Mas, apesar de os resultados positivos dentro de campo — o Lyon terminou a Ligue 1 em sexto lugar e conseguiu vaga para a Europa League —, os clubes franceses sofreram um revés financeiro com as negociações frustradas de direitos de transmissão do campeonato.

Em março, o clube relatou um prejuízo líquido de 117 milhões de euros (R$751 mi) no primeiro semestre do ano fiscal, além de uma dívida de 445 milhões euros (R$2,56 bi), sem contar valores de transferências de jogadores ainda não pagos. Esse foi o motivo apresentado pelo DNCG para sancionar o rebaixamento do Lyon.

Textor já vendeu outros ativos do Lyon, incluindo o estádio e o time feminino, além de ter negociado recentemente o jovem atacante Rayan Cherki com o Manchester City por cerca de 40 milhões de euros.

