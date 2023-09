Após reestreia com gol, Diego Souza se declara ao Sport: "Sou apaixonado por esse clube"

A- A+

Talvez nem o mais otimista dos rubro-negros esperasse uma reestreia assim. De volta ao Sport, coube a Diego Souza dar a vitória ao Leão, sobre o ABC, na noite desta sexta-feira (15), em Natal. O camisa 87 balançou as redes aos 44 minutos do segundo tempo e comemorou bastante o tento que deu os três pontos à equipe pernambucana.

À transmissão da partida na saída de campo, o jogador lembrou do período que ficou sem atuar devido aos problemas físicos. Sua última aparição havia sido em março, ainda quando vestia a camisa do Grêmio. Na ocasião, lesionou o joelho e teve que passar por procedimento cirúrgico.

"Olha, o mais importante foi a vitória. O grupo merecia muito. E eu estreando com o pé direito. Foram cinco meses de muita luta, perseverança, muita dor, e consegui voltar e ajudar dessa maneira. Fico muito feliz", enfatizou Diego.

Assim que balançou as redes do Frasqueirão, Diego Souza relembrou os velhos tempos na comemoração ao imitar um leão, em frente aos rubro-negros que lotaram o setor visitante no estádio do ABC.

"Sou apaixonado por esse clube e meu maior medo era voltar um dia e não corresponder às expectativas. A torcida sempre me apoiou", pontuou.

