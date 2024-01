A- A+

Futebol Após renovar contrato com Real Madrid, Ancelotti confirma que teve conversas com CBF Treinador era o preferido por Ednaldo Rodrigues, presidente destituído da CBF, para assumir o comando da Seleção, após o fim da passagem de Fernando Diniz

Após renovar recentemente o vínculo até junho de 2026 com o Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti confirmou pela primeira vez que teve conversas com Ednaldo Rodrigues, presidente destituído da CBF, para assumir o comando da Seleção Brasileira.

Apesar de sempre ser questionado sobre a possibilidade de ser técnico da Seleção, Ancelotti optava por negar ou manter silêncio em respeito ao contrato anterior que tinha com o Real Madrid, válido até junho de 2024. O comportamento do italiano gerava dúvidas se a CBF realmente tinha entrado em contato com ele.

Porém, em entrevista coletiva realiza nesta terça (2), Ancelotti confirmou que as conversas realmente existiram. "A realidade é a que todo mundo sabe, o Real Madrid também, que eu tive contato com o presidente naquele período, que era o Ednaldo Rodrigues. Quero agradecê-lo porque me demonstrou carinho e interesse para que eu treinasse a Seleção Brasileira", disse.

Ancelotti também fez questão de reiterar que, apesar do contato, a sua preferência era de extender o contrato com o Real Madrid. "E agora Ednaldo Rodrigues não é mais presidente da CBF. Foi o que aconteceu. Agradeço o interesse, mas no final ficou como eu queria: ficar aqui", afirmou.

CBF e Seleção Brasileira

Ednaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF no começo de dezembro de 2023, após uma decisão vinda da 21ª Vara de Direito Privado. O motivo foi pelo orgão julgar ireegular a eleição de Ednaldo à presidência da CBF por quatro anos. Desse modo, a confederação só voltará a discutir sobre o tópico treinador após definir um novo presidente, o que deve acontcer em janeiro.





