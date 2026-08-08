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FUTEBOL Após renovar com Real Madrid, Vini joga com braçadeira de capitão na vitória sobre o Ferencvaros Real Madrid venceu o Ferencvaros por 2 a 1

O brasileiro Vinícius Jr estreou sua renovação de contrato até 2032 com o Real Madrid usando a braçadeira de capitão no amistoso em que a equipe de José Mourinho venceu o Ferencvaros por 2 a 1, neste sábado (8), em Budapeste.

O jogador da base Mario Rivas (41') e Carlos Espí (49'), contratado em 30 de julho junto ao Levante, marcaram os gols do time merengue, enquanto Kenan Kodro (57'), filho do ex-atacante do Barcelona Meho Kodro, descontou para a equipe húngara.

Sem os jogadores que disputaram a Copa do Mundo - Kylian Mbappé, Jude Bellingham, o recém-campeão Marc Cucurella e o reforço de peso Yan Diomandé —, o novo Real Madrid de Mourinho contou com o português Bernardo Silva, que estreou com a camisa 'merengue' no segundo tempo.

Em uma equipe com grande poder de fogo ofensivo, a serenidade de Silva pode ser uma das chaves para encontrar o equilíbrio. Embora ainda sem ritmo de jogo, o ex-jogador do Manchester City demonstrou qualidade e competência para conquistar seu espaço no meio-campo.

"Bernardo é um jogador tremendo. Ele nos dá uma ótima saída de bola jogando como 'seis' ou 'oito'. Também joga muito bem como 'dez'. Um treinador, com um elenco curto de 20 jogadores, precisa de atletas como ele, que rendem em diferentes posições", disse Mourinho sobre Silva.

Quem também estreou, com um gol quatro minutos após entrar em campo, foi Espí, um reforço surpresa de 21 anos que assinou por cinco temporadas em uma transferência de cerca de 30 milhões de dólares (R$ 152,5 milhões na cotação atual), segundo a imprensa.

Vinícius entrou no segundo tempo. Ele renovou contrato na quinta-feira até 2032, após uma negociação de 18 meses que ocorreu quando parecia que ele estava perto de se transferir para o Arsenal.

O brasileiro de 26 anos, no clube merengue desde 2018, mostrou que precisa de minutos em campo para recuperar seu melhor nível.

"A coisa mais importante para Vinícius era a renovação. É uma alegria para todos", disse Mourinho.

O primeiro jogo oficial do Real Madrid será fora de casa contra o Espanyol, no sábado, 22 de agosto, pela primeira rodada de LaLiga.

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