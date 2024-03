A- A+

Sport Após rescindir com Ceará, Zé Roberto assina em definitivo com Sport Novo vínculo do atacante com o Leão foi publicado no BID, nesta quinta-feira (7)

Antes contratado por empréstimo junto ao Ceará, Zé Roberto agora é, definitivamente, jogador do Sport. Após encerrar rescindir seu vínculo com o Vozão, o atacante assinou um novo contrato com o Rubro-negro, publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na tarde desta quinta-feira (7).

Novo contrato de Zé Roberto com o Sport foi publicado no BID. Foto: Reprodução/BID

A princípio, o novo vínculo de Zé Roberto com o Sport terá a mesma duração que o anterior, se encerrando ao fim desta temporada. No entanto, a diretoria leonina pretende acrescentar uma cláusula, no intuito de que o contrato do jogador seja renovado de forma automática por mais uma temporada no final de 2024.

O vínculo de Zé Roberto com o Ceará foi rescindido na última terça-feira (5). A decisão se deu por débitos trabalhistas do clube com o jogador. O jogador alega não ter recebido salários, férias, 13º, FGTS e direito de imagem. A defesa do atacante ainda cobra R$ 2,5 milhões referentes a salários que o atleta teria direito a receber até o fim do contrato com o Alvinegro, em dezembro deste ano.

Com a camisa do Sport, Zé Roberto tem sido um dos destaques do time dirigido por Mariano Soso na temporada. Apesar de ser reserva, o atacante entrou em campo 11 vezes e contribuiu com três gols e cinco assistências.

No último mês, o camisa 99 passou por uma cirurgia na mão direita, após se lesionar contra o Porto, pelo Pernambucano. Ele voltou a atuar na última quarta (6), na vitória leonina sobre o Altos-PI, pelo Nordestão.

