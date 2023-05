Após retorno como titular, Jean tem lesão confirmada e desfalca Retrô na segunda rodada da Série D

A- A+

Após ficar mais de dois anos sem disputar uma partida como titular, o volante Jean, do Retrô, se lesionou no seu retorno aos gramados e é desfalque confirmado para a segunda rodada, contra o Cruzeiro de Arapiraca neste sábado (13), na Arena de Pernambuco.

A volta de Jean aconteceu na estreia da Série D, no empate em 1 a 1 contra o Falcon-SE. Ele iniciou como lateral-direito e ficou em campo até os 25 minutos da primeira etapa. O jogador do Retrô deixou o campo mancando.

Jean teve uma lesão de grau I confirmada no adutor da coxa esquerda. De acordo com o diretor de futebol do Retrô, Gustavo Jordão, a situação é esperada pelo longo período sem jogar e não preocupa. O jogador deve retornar aos treinamentos já na próxima semana.

Essa foi a segunda partida de Jean com a camisa do Retrô. O experiente jogador de 36 anos entrou no intervalo do jogo contra o Ibís na última rodada da primeira fase do Estadual. No currículo, ele possui cinco títulos do Campeonato Brasileiro: São Paulo (2006 e 2008), dois pelo Palmeiras (2016 e 2018) e um pelo Fluminense (2012).

