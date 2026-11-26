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Sport Após reunião com financeiro, comitê de transição do Sport busca destravar renovações Entre as prioridades, está a situação do técnico Mariano Soso

Após reunião com o departamento financeiro do Sport, realizado na tarde desta quinta-feira (26), o comitê de transição do clube retoma as atenções para o planejamento da próxima temporada. A partir desta sexta-feira (27), o grupo promete dar início ao processo de renovações com nomes considerados importantes dentro do clube.

No encontro da atual diretoria com membros das duas chapas que vão disputar as eleições, em 12 de dezembro, foi apresentado um demonstrativo financeiro do clube. Segundo o vice-presidente Kadico Pereira, a reunião foi proveitosa.

"Fizemos um demonstrativo de todo o financeiro do clube, da situação atual. O que tem de receita futura, de despesa, o que já foi antecipado. Um resumo geral com componentes das duas chapas. Foi um encontro transparente e proveitoso", declarou o dirigente.

Após o comitê chegar a um consenso pela saída de oito jogadores, o foco agora passa a ser pela continuidade de peças consideradas essenciais. A começar pelo técnico Mariano Soso, nome bem visto pelos dois grupos políticos. Jogadores como Marcelo Benevenuto, Patrick de Paula e Perotti também terão as situações discutidas.

Diante do evento de lançamento da chapa 'Pelo Sport Todos', de Paulo Bivar, acontecer nesta sexta-feira, o planejamento deverá ser debatido por telefone. Por conta do compromisso com o filho do ex-presidente Milton Bivar, Augusto Caldas, representante da chapa no comitê de transição, não poderia estar presente.

"Como amanhã (sexta) é o lançamento da chapa de Paulo Bivar, Augusto não poderá comparecer. Mas vamos, por telefone, destravar algumas coisas que eu, ele (Augusto) e Tiago (Petribu), que consideramos ser prioritárias. Tem a renovação de Mariano Soso, Patrick de Paula, Perotti, Biel, Marcelo Benevenuto", relatou Kadico.

Comitê de transição

Além de Kadico Pereira, o comitê de transição do Sport é formado pelo atual executivo de futebol Ítalo Rodrigues, o gerente de futebol Hudson, por Augusto Caldas, da chapa 'Pelo Sport Todos', e Tiago Petribu, do grupo 'Raça e Tradição'.

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