RACISMO NO FUTEBOL Após reunião com Vini Jr., Real Madrid critica arbitragem e agradece a Lula e Infantino Em nova nota, clube também condena posturas do presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales

O Real Madrid publicou nova nota oficial em apoio a Vinícius Júnior, vítima de gritos racistas durante a derrota por 1 a 0 do clube para o Valencia, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol.

Na manhã desta segunda-feira, Vini e o presidente do clube, Florentino Pérez, se reuniram para tratar sobre as medidas que os merengues tomarão para defender o atacante daqui para frente. Nesse comunicado, o clube agradeceu às manifestações de apoio ao jogador e fez críticas à arbitragem e ao presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales.

O foco principal do clube foi a equipe de arbitragem, que expulsou Vinícius em lance posterior ao momento em que a partida foi paralisada pelos gritos racistas, já nos acréscimos. Na ocasião, jogadores das duas equipes se envolveram em confusão e o brasileiro atingiu Hugo Duro com o braço. O VAR orientou a revisão do cartão amarelo inicialmente aplicado ao jogador e o juiz da partida aplicou o vermelho.

"Infelizmente, não enxergamos o que aconteceu ontem e a condução pelos árbitros e pelo VAR, como algo isolado, mas sim como algo que se repetiu em muitas de nossas partidas. A vítima que a sofre nunca poderá ser responsabilizada pelo crime", dizem os merengues.

O Real Madrid também fez críticas a Rubiales e defendeu que os protocolos da Fifa devem ser seguidos em situações como a que aconteceu com o brasileiro. Um dos citados com agradecimento especial na nota — assim como o presidente Lula —, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, ressaltou que o protocolo da entidade prevê até o encerramento das partidas em caso de ataques de ódio incessantes após avisos e paralisações.

"Sendo o chefe do futebol espanhol e do comitê de arbitragem, ele permitiu que não fossem tomadas medidas contundentes, de acordo com os protocolos da FIFA , para evitar a situação a que se chegou. A imagem do nosso futebol está seriamente danificada e deteriorada aos olhos de todo o mundo", diz outro trecho da nota.

Veja a nota do Real Madrid na íntegra:

O Real Madrid CF agradece ao nosso jogador Vinicius Júnior pelas inúmeras manifestações de carinho, solidariedade e carinho recebidas de todo o mundo.

Os ataques de ódio e racistas devem ser erradicados de nossa sociedade para sempre e nesse sentido se pronunciaram personalidades de todas os âmbitos e de diferentes instituições nacionais e internacionais após o que aconteceu ontem no estádio Mestalla.

Nosso clube agradece à maior autoridade do futebol mundial, o presidente da FIfa, Gianni Infantino, que ratificou que as partidas em que esses crimes de ódio são cometidos devem ser interrompidas e suspensas.

Também (fica registrado) o nosso agradecimento ao Presidente do Brasil, Lula da Silva, que pediu que sejam tomadas medidas sérias para combater este problema e cuja vítima é, como disse, "um jovem que venceu na vida e que se está se tornando um dos melhores jogadores de futebol do mundo”.

Da mesma forma, companheiros demonstraram solidariedade e apoio a Vinícius, tanto os do Real Madrid quanto os de outras equipes do mundo. Lendas, jogadores e treinadores, alguns deles tão significativos no panorama internacional como Ronaldo, Mbappé, Rio Ferdinand, Neymar, Kaká, Jadon Sancho, Lineker, Roberto Carlos ou Casemiro, entre dezenas e dezenas de figuras do futebol mundial.

Os infelizes acontecimentos correram o mundo e envergonham o nosso futebol ao serem retratados e denunciados nos principais meios de comunicação internacionais. No Washington Post ou no L'Équipe, para citar apenas alguns exemplos emblemáticos, sublinham fortemente o grave problema do futebol espanhol.

E, finalmente, estamos surpresos com as declarações do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, porque sendo o chefe do futebol espanhol e do comitê de arbitragem, ele permitiu que não fossem tomadas medidas contundentes, de acordo com os protocolos da FIFA , para evitar a situação a que se chegou. A imagem do nosso futebol está seriamente danificada e deteriorada aos olhos de todo o mundo.

Sua passividade tem contribuído para a impotência e falta de defesa do nosso jogador Vinícius. Os árbitros, longe de agir com firmeza e aplicar os protocolos regulamentares, optaram na maioria dos casos por se inibir e evitar tomar as decisões que lhes correspondiam. Ainda ontem, o árbitro e os responsáveis pelo VAR fugiram de suas responsabilidades e tomaram decisões injustas com base em imagens incompletas, não vistas na íntegra, tendenciosas e que levaram à expulsão direta do nosso jogador.

Infelizmente, não enxergamos o que aconteceu ontem e a condução pelos árbitros e pelo VAR, como algo isolado, mas sim como algo que se repetiu em muitas de nossas partidas. A vítima que a sofre nunca poderá ser responsabilizada pelo crime.

Por todas estas razões, estamos muito preocupados que nenhuma ação tenha sido tomada pela Federação Espanhola de Futebol durante todo este tempo, apesar dos óbvios e repetidos sinais de alarme que o nosso clube tem vindo denunciar.

O Real Madrid espera que, dada a gravidade da situação atual e a imagem que o futebol espanhol está oferecendo ao mundo, ações contundentes e imediatas sejam tomadas por todos aqueles que têm responsabilidades e poderes para combater essas manchas que são o racismo, a xenofobia e ódio. O nosso clube continuará trabalhando para que os valores que sustentaram a nossa história continuem a ser um modelo de convivência e exemplaridade.

