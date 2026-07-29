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Futebol Pernambucano

Após reunião, presidente do Santa banca permanência de treinador e diretor

Cúpula tricolor tenta apagar incêndio enquanto reta final da Série C se aproxima

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Treinador Cristian de Souza e executivo de futebol Alex Brasil vivem momento de pensamentos opostos no Santa Cruz Treinador Cristian de Souza e executivo de futebol Alex Brasil vivem momento de pensamentos opostos no Santa Cruz  - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Após reunião interna nesta quarta-feira (29), o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, conseguiu contornar crise e bancou a permanência do treinador Cristian de Souza e o diretor-executivo de futebol Alex Brasil, ao menos por hora. 

Segundo informação do ge, após desentendimento na última terça-feira (28), Alex teria demitido Cristian, mas que o técnico aguardava a palavra final, que só seria dada pelo presidente do executivo, que retornava de breve período de viagem. 

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A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o presidente Bruno Rodrigues e com a comunicação do Santa Cruz para obter os posicionamentos oficiais diante do cenário, mas até o momento não obteve retorno. Atualizações serão realizadas a partir que as respostas surgirem. 

Crise
Nos bastidores do clube, Alex e Cristian apresentariam incompatibilidades dentro das decisões tomadas no departamento de futebol. O primeiro grande ponto de inflexão estaria por conta dos reforços, não conseguindo as duas partes chegarem em um denominador comum em relação a esse ponto. 

Cristian de Souza, treinador do Santa Cruz Cristian de Souza segue no comando do Santa Cruz - Paulo Paiva/FPF

Já na reapresentação da última segunda-feira (27), um episódio de discussão envolvendo o lateral-esquerdo Zé Mário e um membro da comissão técnica acirrou ainda mais os ânimos. A situação é vista como controlada com o atleta, que segue trabalhando com o grupo, mas evidenciou um ambiente que já tinha marcas de atritos. 

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, teria contornado a situação com o diretor-executivo Alex Brasil O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, teria contornado a situação com o diretor-executivo Alex Brasil - Foto: Paulo Paiva/FPF

Apesar de estar dentro do G8 e com mais de 85% de chance de avançar à segunda fase da Série C, os bastidores estão quentes justamente no momento em que a reta final se aproxima. O Tricolor terá dez dias para despressurizar o ambiente e se preparar para o confronto decisivo contra o Botafogo-PB, no dia 8 de agosto, em João Pessoa. 

A expectativa é que Cristian comande o treino desta quinta-feira (30), que está marcado às 9h, no estádio do Arruda. Por outro lado, a tendência é que Alex também permaneça trabalhando. 

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