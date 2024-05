Após revés em Itu, Sport pode ter invencibilidade na Arena como trunfo para vencer Avaí

A- A+

A derrota para o Ituano, na última quarta-feira (15), botou um freio na empolgação do torcedor do Sport com o momento do time. Além de perder a oportunidade de manter a liderança da Série B, o Sport sofreu o revés para o até então lanterna da competição e que não vencia há três meses e meio na temporada - 15 jogos ao todo. Na próxima rodada, o time dirigido por Mariano Soso terá a chance de recolocar o Leão no caminho das vitórias, na Arena de Pernambuco, onde está invicto há quatro meses.

Logo após o término da partida contra o Ituano, o técnico rubro-negro não escondeu a insatisfação com o resultado obtido no interior paulista. Segundo o argentino, o jogo deixou um sabor “amargo” para os pernambucanos. Agora, apesar do tempo curto de preparação para o próximo compromisso, Soso espera que a equipe possa “demonstrar personalidade” para dar uma resposta ao torcedor com uma vitória sobre o Avaí, neste sábado (18), às 15h30.

Até o momento, o Sport disputou 15 jogos na condição de mandante, neste ano, na Arena de Pernambuco. O único revés aconteceu logo na primeira aparição perante o torcedor em São Lourenço: derrota para o Retrô, por 4x2, pelo Campeonato Pernambucano. De lá para cá, foram 14 compromissos realizados no estádio construído para a Copa de 2014, com nove vitórias rubro-negras e cinco empates. Um aproveitamento de 71,1% dos pontos.

Na Arena, o Leão vem de três triunfos consecutivos sobre Ceará, pela Copa do Nordeste, além de Vila Nova e Brusque, pela atual edição da Série B.

Passado o revés em Itu, o elenco do Sport desembarca no Recife na noite desta quinta. Na tarde desta sexta-feira (17), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, Mariano Soso comandará o único treino visando ajustar os detalhes para o jogo com o Avaí.

Para sair de campo com os três pontos no final de semana e manter a invencibilidade em casa, o clube aposta no horário da partida para contar com o apoio de seu torcedor. Os ingressos para o duelo contra os catarinenses estão sendo comercializados desde a última quarta-feira, com valores entre R$ 20 e R$ 140. Em parcial divulgada pelo clube, na tarde desta quinta (16), 9.845 bilhetes foram vendidos de forma antecipada.

Com 12 pontos, o Sport perdeu a liderança da Série B, após ver o Santos ultrapassá-lo na tabela com a vitória por 2x1 sobre a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Além disso, o Rubro-negro viu encurtar, de cinco para três, a distância para o primeiro time fora do Z-4, que atualmente é o América-MG. Adversário dos pernambucanos no sábado, o Avaí é apenas o 11º colocado, com sete pontos.

