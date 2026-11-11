Após reviravolta, Vojvoda acerta retorno para comandar o Fortaleza em reta final da Série B

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O bom filho a casa torna. Esse foi o desfecho que culminou com o retorno Juan Pablo Vojvoda ao comando do time do Fortaleza nesta reta final de Série B. Após recusar uma oferta da equipe cearense, o treinador argentino voltou atrás em sua decisão e resolveu aceitar o desafio de comandar a equipe profissional após a saída de Paulo Autuori.



O treinador já deverá estar trabalhando no sábado (14), no confronto diante do Vila Nova, pela última rodada do campeonato e também vai comandar o conjunto tricolor nos dois confrontos que valem o acesso contra o Criciúma.





Depois de recusar uma primeira proposta, ele teve uma conversa com a diretoria e acertou um contrato de três semanas sem receber salário. No caso de assegurar o retorno do Fortaleza à Série A, o técnico, que tem grande identificação com a torcida, deverá receber uma bonificação.



Vojvoda, que comandou o time nordestino entre 2021 e 2025 comanda o primeiro treino neste seu retorno nesta quarta-feira. O comandante chega com Nahuel Martínez e Gastón Liendo (auxiliares), o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini.



Considerado um dos maiores treinadores da história do clube, o argentino conquistou em sua passagem três Estaduais e duas Copas do Nordeste. Neste recorte, foram 310 jogos, 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Depois de sair do Fortaleza, Vojvoda treinou o Santos e o Racing, da Argentina. Agora, neste final de ano, ele volta a encarar um novo desafio para aumentar ainda mais seu histórico passagens positivas no Fortaleza.

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