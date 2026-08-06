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Futebol Internacional Após rumor sobre Marrocos, Espanha cobra sediar final da Copa de 2030: "Nós merecemos" Ministra do Esporte afirma que Espanha "merece" receber decisão da Copa e reforça confiança após Fifa negar reportagem que apontava promessa de Infantino ao Marrocos

O governo da Espanha entrou na disputa pela sede da final da Copa do Mundo de 2030 e defendeu publicamente que a decisão do torneio seja realizada em território espanhol.

A manifestação ocorre um dia após a repercussão de uma reportagem do jornal britânico The Times, que afirmava que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, teria prometido ao Marrocos o direito de sediar a decisão do Mundial em troca de apoio político.

A informação foi negada pela Fifa, mas provocou reação imediata do governo espanhol.

Em entrevista à imprensa local, a ministra do Esporte da Espanha, Milagros Tolón, afirmou que o país reúne credenciais suficientes para receber a principal partida da competição.

— Nós merecemos e sempre defendemos que a final seja disputada na Espanha — declarou.

Tolón destacou o histórico esportivo espanhol e lembrou que o país será um dos anfitriões da Copa de 2030 ao lado de Portugal e Marrocos.

Segundo a ministra, a Espanha liderou a candidatura conjunta antes mesmo da entrada do país africano no projeto e possui estrutura suficiente para receber a decisão do torneio.

— Somos campeões mundiais no futebol masculino e feminino. Além disso, temos muitas vantagens e pontos fortes como país — afirmou.

A representante do governo evitou indicar uma cidade específica, como Madri ou Barcelona, mas reforçou que a prioridade é garantir que a final aconteça em solo espanhol.

— Como governo, queremos que a final seja na Espanha. Caberá à Fifa decidir, mas acreditamos que a merecemos.

A ministra admitiu que a notícia publicada pelo The Times causou preocupação dentro do governo espanhol, principalmente porque representantes do país têm uma reunião prevista com a Fifa em setembro para discutir temas relacionados à organização da Copa.

Apesar disso, ela ressaltou que a entidade foi rápida ao negar a informação.

— O mais importante é que a Fifa desmentiu a reportagem de forma muito clara e categórica. Vamos continuar trabalhando para que a final seja disputada na Espanha.

A Fifa rejeitou a informação, classificando-a como "falsa e enganosa", e reiterou que ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre o estádio que receberá a final do torneio.

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