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Futebol Após 'saga' do Irã, Copa do Mundo volta as atenções para a saúde de suas estrelas No entanto, as tensões não diminuíram por completo devido aos recentes protestos na Cidade do México, ocorridos apenas três dias antes do início do torneio

Após a "saga" do Irã em sua viagem à América do Norte, um dos vários incidentes que lançaram uma sombra sobre o maior evento do futebol, a Copa do Mundo de 2026 se aproxima do seu pontapé inicial na próxima quinta-feira (11) com as atenções voltadas para a recuperação de estrelas como Neymar, Lionel Messi e Lamine Yamal.

A tão aguardada chegada da seleção iraniana ao México, no domingo, teve efeito tranquilizador em um torneio abalado por questões geopolíticas, críticas aos preços elevados dos ingressos e pelas políticas anti-imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre outros fatores.

No entanto, as tensões não diminuíram por completo devido aos recentes protestos na Cidade do México, ocorridos apenas três dias antes do início do torneio.

Desde a semana passada, uma ala dissidente do sindicato dos professores bloqueou vias e derrubou estátuas representando jogadores da Copa do Mundo instaladas no centro da capital mexicana para exigir melhores condições de trabalho.

"Vamos garantir que a cerimônia de abertura da Copa do Mundo transcorra de forma tranquila, pacífica e serena", afirmou a presidente do país, Claudia Sheinbaum, nesta segunda-feira.

O México já havia passado por dias turbulentos em fevereiro, quando o exército matou o principal chefe do narcotráfico do país, desencadeando uma violenta reação de retaliação por parte dos cartéis.

Além dos protestos, o país assumiu a hospedagem da delegação do Irã em Tijuana. A cidade fronteiriça foi o Plano B do 'Team Melli' após a desistência de se hospedar em Tucson, nos EUA, justamente o país que, ao lado de Israel, iniciou uma ofensiva contra a República Islâmica no final de fevereiro que desencadeou uma guerra no Oriente Médio e lançou dúvidas sobre a participação iraniana na Copa do Mundo.

A situação, no entanto, continua não sendo ideal, pois as autoridades americanas se negaram a receber a delegação completa que viajará aos EUA para os três jogos que os iranianos disputarão na fase de grupos.

O Irã vai enfrentar Nova Zelândia (15 de junho) e Bélgica (21) em Los Angeles e o Egito (26) em Seattle.

"Não faz nenhum sentido", disse à AFP Sadegh Galavi, um torcedor iraniano que recebeu a equipe em Tijuana. "O esporte deveria ser um símbolo de paz, então misturar política com esporte não funciona".

Neymar tem "boa evolução"

No âmbito esportivo, a tranquilidade também é algo raro faltando três dias para o início da primeira Copa do Mundo com 48 seleções e três países-sede (Estados Unidos, Canadá e México), cujo jogo de abertura será no icônico Estádio Azteca, entre México e África do Sul.

Neymar, Messi e Yamal, três dos maiores astros do futebol, tiveram problemas físicos que levantaram dúvidas sobre sua participação quando Brasil, Argentina e Espanha iniciarem a busca por mais um título mundial.

O craque brasileiro recebeu um prognóstico animador nesta segunda-feira, em meio à expectativa pela estreia da Seleção no Mundial, contra o Marrocos, no próximo sábado, no MetLife Stadium, palco da final de 19 de julho.

A CBF informou que, após a realização de uma ressonância magnética, Neymar apresentou uma "boa evolução" da lesão muscular na panturrilha direita, que o afastou dos gramados desde maio.

Segundo a entidade, os resultados estão "dentro dos parâmetros esperados" e o jogador "seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira".

Messi, o mais adiantado

O camisa 10 argentino parece estar mais adiantado em seu processo de recuperação, visando disputar sua sexta, e certamente última, Copa.

Aos 38 anos, Messi treina desde a semana passada com o elenco da 'Albiceleste' e ficou no banco de reservas na vitória sobre Honduras por 2 a 0 no último sábado, o penúltimo teste da equipe antes da estreia no Mundial contra a Argélia, no dia 16 de junho.

O time comandado pelo técnico Lionel Scaloni ainda fará um amistoso contra a Islândia nesta terça-feira (9), em Auburn, no Alabama, onde Messi pode ter alguns minutos em campo para pegar ritmo antes da Copa do Mundo.

"Não estamos 100% com muitos jogadores, temos um jogo a mais para tirar conclusões", disse Scaloni após a partida contra Honduras.

Por fim, a Espanha disputa nesta segunda-feira seu último amistoso antes do Mundial, contra o Peru, em Puebla (México).

Lamine Yamal, que se recupera de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda sofrida em abril, permaneceu em Chattanooga, no Tennessee, onde a delegação espanhola ficará concentrada durante a Copa do Mundo.

Além de Yamal, outros dois jogadores que também se recuperam problemas físicos não viajaram ao México para enfrentar a seleção peruana: Nico Williams e Víctor Muñoz.

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