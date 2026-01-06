A- A+

FUTEBOL Após saída conturbada, Maresca publica mensagem de despedida do Chelsea: "Saio com a paz interior" Técnico italiano agradece torcedores, jogadores e diz deixar o clube "no lugar que merece"

O técnico Enzo Maresca se pronunciou publicamente pela primeira vez desde sua saída turbulenta do Chelsea, oficializada no dia de Ano-Novo.

Em uma mensagem publicada no Instagram nesta terça-feira (6), o treinador adotou um tom conciliador e evitou qualquer referência direta ao conflito que marcou sua despedida de Stamford Bridge.

Aos 45 anos, Maresca deixou o clube londrino após uma discussão considerada grave com os proprietários, em meio a uma disputa interna por poder.

Posteriormente, o Chelsea afirmou que uma sequência de episódios gerou insatisfação na diretoria, incluindo questionamentos sobre o profissionalismo do treinador, o que culminou em um rompimento público.

Apesar do contexto, Maresca optou por uma despedida serena. “Deixe este mundo um pouco melhor do que o encontrou”, escreveu o italiano na abertura da publicação.

Na sequência, o treinador relembrou sua trajetória no clube, iniciada ainda nas fases preliminares da Conference League, e destacou os resultados alcançados ao longo de 18 meses de trabalho.

"Saio com a paz interior de saber que deixo um clube prestigiado como o Chelsea no lugar que ele merece", afirmou.

Maresca agradeceu diretamente aos torcedores pelo apoio recebido no período e ressaltou que esse suporte foi fundamental para as conquistas recentes do clube, incluindo a classificação para a Liga dos Campeões, o título da Conference League e a conquista do Mundial de Clubes.

"Vitórias que sempre guardarei no meu coração", escreveu.

O treinador também reservou um agradecimento especial aos jogadores e desejou sucesso ao elenco e à comissão técnica na sequência da temporada.

"Desejo a todos que compartilharam cada momento comigo muito sucesso nesta segunda metade da temporada e no futuro. Obrigado, Chelsea', concluiu, assinando a mensagem em nome próprio e de sua família.

