A- A+

FUTEBOL Após saída de Martín Palermo, Fortaleza anuncia Thiago Carpini como novo técnico Treinador assume a equipe nordestina para a série B; argentino deixou o comando em comum acordo nesta quinta-feira (11)

O Fortaleza anunciou, nesta quinta-feira (11), a contratação do técnico Thiago Carpini, no lugar do argentino Martín Palermo, para a temporada de 2026.

Palermo comandou a equipe na briga contra o rebaixamento para a série B, chegou a conduziu o Leão em uma sequência de nove jogos sem perder, mas não evitou a queda. Em comum acordo com o clube, deixou o comando técnico para o lugar de Carpini.

– Amigos tricolores, viemos anunciar a notícia de que fechamos com Tiago Carpini para ser o treinador do Fortaleza com o principal objetivo do Leão voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. É um treinador jovem, moderno, tem feito bons trabalhos, onde conseguiu o acesso nessa divisão com o Juventude e estava trabalhando na Série A – disse o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.

Já sobre o técnico argentino, o clube informou que o "Palermo encerra seu ciclo no Leão do Pici com profissionalismo, entrega e forte identificação com o Clube. Ao longo de sua passagem, demonstrou compromisso e foi fundamental na reta final deste ano", informou o clube.

E continuou, agradecendo pelo trabalho realizado pelo técnico e comissão e disse que os novos rumos que ele escolher sigam refletindo a mesma seriedade e entrega que demonstrou em nossa casa.

Durante seu comando, a equipe teve 17 jogos, com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Veja também