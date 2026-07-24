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Série C Após saída de Quirino, treinador pede reforço no Santa Cruz para função de centroavante Apenas dois gols foram marcados pelos centrovantes do Santa Cruz durante a Série C

Na última semana, o centroavante Quirino conseguiu a rescisão indireta na Justiça do Trabalho e deixou o Santa Cruz para defender o Caxias, clube que é adversário na Série C. O atleta tinha alguns débitos para receber e pediu para sair do clube. Com um atacante a menos no elenco, o treinador Cristian de Souza enxerga a necessidade de contratar um camisa 9 de características parecidas.

O Santa Cruz jogou durante quase toda a temporada com três centroavantes: Quirino, Tiago Marques e Eron. O argentino Ariel não chegou a estrear e também já saiu do clube.

Durante a Série C, principalmente desde a chegada do atual treinador, os três centroavantes receberam oportunidades, mas apenas dois gols foram marcados pelos jogadores que jogam mais perto do gol adversário: um gol de Tiago na segunda rodada e outro de Quirino na última, contra o Barra.

Com a saída de Quirino, Cristian enxerga a necessidade de reforçar o setor e avalia a chegada de um centroavante de presença na grande área, com caracterísiticas de maior referência. O técnico mostra otimismo neste desfecho.

Tiago Marques chegou com grande expectativa, mas só marcou um gol e uma assistência até aqui em 12 jogos - Evelyn Victoria/Santa Cruz

“Nós tínhamos três centroavantes de características diferentes, perdemos uma, acredito que precisaremos repor, para manter essa condição do treinador variar características e eu acredito que isso vai acontecer", declarou Cristian de Souza em coletiva de imprensa.

Sobre os poucos gols que os atacantes de área estão produzindo no Santa, o treinador avalia que o time ainda precisa gerar mais jogo compatível com as características dos 'camisas 9'.

Em oito jogos com o Santa Cruz, Eron não marcou e não anotou assistência - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

"O nosso modelo de jogo ainda precisa ajudar os centroavantes a finalizar, talvez esse seja o nosso maior desafio atual: rodar mais a bola, jogar mais no último terço, cruzar mais vezes a bola na frente da área para que os centroavantes façam aquilo que eles têm por característica", refletiu o técnico.

Sempre utilizando um jogador de referência desde que chegou, para o jogo deste sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, o comandante deve mesmo escolher entre Tiago Marques e Eron para jogar na frente.





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