FUTEBOL Após saída de Xabi Alonso, Real Madrid mantém Endrick no Lyon e não aciona cláusula; entenda Dispositivo contratual podia ser ativado até 20 de janeiro, mas avaliação interna é de que empréstimo atende ao planejamento esportivo

O Real Madrid decidiu manter Endrick no Lyon e não pretende acionar a cláusula contratual que permitiria interromper o empréstimo do atacante até o dia 20 de janeiro. Apesar de a definição formal caber ao novo treinador, Álvaro Arbeloa, o entendimento interno é de que a permanência na França atende melhor ao planejamento esportivo do clube.

A cláusula, revelada pelo jornalista Fabrizio Romano, foi incluída como medida de segurança caso o brasileiro não se adaptasse ao novo ambiente ou perdesse espaço de forma relevante. Nenhum dos dois cenários, porém, se confirmou até o momento. Endrick marcou na estreia pelo Lyon e teve avaliação positiva em sua primeira partida como titular.

A relação do atacante com o então técnico Xabi Alonso era considerada desgastada. O treinador deixou claro, desde sua chegada, que não contava com Endrick como peça central do elenco, decisão que gerou incômodo na diretoria por envolver um jogador adquirido por cerca de 60 milhões de euros. A escassez de minutos acelerou a busca por um empréstimo que garantisse protagonismo ao brasileiro.





Empréstimo como estratégia de desenvolvimento

Endrick recebeu propostas de outros clubes europeus, mas optou pelo Olympique Lyonnais por enxergar maior possibilidade de sequência e adaptação ao futebol continental. O plano do Real Madrid é acompanhá-lo de perto no Campeonato Francês e reavaliar sua integração ao elenco principal a partir de junho.

Internamente, o clube entende que a atual conjuntura do ataque reduz o espaço para um retorno imediato. A recuperação de Rodrygo e a ascensão de Gonzalo, revelação recente da base, diminuíram a urgência por reforços ofensivos no curto prazo.

Apesar disso, Endrick segue bem avaliado por Arbeloa e pela diretoria, sobretudo em projeção de médio prazo. Questões físicas também pesaram na decisão pelo empréstimo, com o clube entendendo que a sequência de jogos será fundamental para consolidar sua evolução.

