FUTEBOL Após saída do Botafogo, Davide Ancelotti foi avaliado por um clube francês Italiano chegou a ser ouvido na busca por substituto de Liam Rosenior

Em busca de um treinador em caráter de urgência após a saída de Liam Rosenior para o Chelsea, o Strasbourg analisou diversos nomes e ouviu vários candidatos nos últimos dias.

Entre eles esteve o italiano Davide Ancelotti, de 36 anos. Livre no mercado após sua saída do Botafogo, onde permaneceu por cerca de seis meses, Ancelotti apresentou um perfil considerado interessante pela diretoria francesa.

Ex-auxiliar do pai, Carlo Ancelotti, ele acumulou experiência como assistente técnico em clubes de peso como Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton.

Segundo o jornal L’Équipe, Davide Ancelotti também havia sido candidato ao comando do Reims no verão europeu de 2024.

Entre seus trunfos estavam o domínio de três idiomas — inglês, espanhol e francês — além do histórico em grandes centros do futebol europeu. Ainda assim, sua pouca experiência como treinador principal pesou negativamente no processo.

No Botafogo, Ancelotti assumiu em meio a um projeto de transição, mas acabou deixando o clube após resultados irregulares e mudanças de rota no planejamento esportivo. A passagem curta no futebol brasileiro marcou sua primeira experiência efetiva como técnico principal.

O Strasbourg chegou a conversar ainda com um treinador sul-americano, cujo nome não foi oficialmente confirmado. Ao fim do processo, no entanto, o clube optou pelo inglês Gary O’Neil, considerado mais pronto para assumir o cargo de imediato.

