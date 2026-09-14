Após saídas frustrantes no Brasil, filho de Ancelotti e Filipe Luís lideram Francês

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Davide Ancelotti, treinador do Lille e filho do atual técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, e Filipe Luís atual comandante do Monaco, estão dando as cartas no futebol francês neste início de campeonato nacional. O bom momento da dupla surge após saídas frustrantes dos dois profissionais quando dirigiam, respectivamente, Botafogo e Flamengo.





Lille e Monaco aparecem no topo da classificação da competição após quatro rodadas ao lado do Rennes, contabilizam dez pontos em 12 possíveis e ostentam ainda um aproveitamento de 83% após três vitórias e um empate.



A liderança do Lille veio graças à vitória sobre o Troyes por 2 a 0 neste domingo. Com o empate de 1 a 1 do Monaco, a equipe de Filipe Luis chegou aos mesmos dez pontos, mas figura em segundo por causa dos critérios de desempate. O Rennes é o terceiro. O feito da dupla ganha relevância por deixar para trás o poderoso Paris Saint-Germain.

Marquinhos, capitão do PSG. Foto: Franck Fife / AFP



Com apenas um triunfo na competição em quatro partidas, a equipe liderada pelo treinador Luis Enrique, atual bicampeã da Champions League, aparece na sétima colocação com cinco pontos e um aproveitamento de apenas 41% no torneio nacional.



Campeão brasileiro e da Libertadores em 2025, o caso de Filipe Luís foi o mais surpreendente. Após um mau início na temporada (perdeu os títulos da Supercopa do Brasil para o Corinthians e a Recopa Sul-Americana para o Lanús) o treinador soube do seu desligamento após emplacar uma goleada de 8 a 0 sobre o Madureira no Campeonato Carioca.



Nem mesmo o fato de ter classificado a equipe para a final do Estadual do Rio com o triunfo elástico foi suficiente para sua permanência. Assim, ele deixou o cargo em março deste ano e foi substituído pelo treinador português Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim é o atual técnico do Flamengo. Foto: Pascal Guyot / AFP



Já Davide Ancelotti teve o seu fim de ciclo decretado após uma polêmica envolvendo Luca Guerra, seu preparador físico, que vinha sendo criticado pela seguidas lesões musculares do elenco botafoguense. Ao saber que o clube demitiria o profissional ele bateu de frente com a diretoria.

Davide Ancelotti teve sua saída do Botafogo selada em dezembro de 2025. Foto: Vitor Silva/Botafogo





Diante do impasse, a sua saída foi selada em dezembro de 2025. Em sua primeira passagem como treinador principal, o italiano deixou o Botafogo com uma campanha de 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas.



A aposta do clube de General Severiano para o seu lugar foi o argentino Martin Anselmi, de 40 anos, que foi demitido em março deste ano.D

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