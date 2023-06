Após sequência pesada de jogos, Sport ganha folga no calendário depois de três meses

A- A+

Depois do empate com a Ponte Preta, no último domingo (11), o Sport terá uma semana livre até voltar a entrar em campo novamente na temporada. No domingo, o Leão vai receber o Vila Nova, às 18h, na Ilha do Retiro, em encontro atrasado da 2ª rodada da Série B. E para o técnico Enderson Moreira, o período sem atuar será importante para recuperar os jogadores de olho no duelo com um adversário que está acima na tabela. Ao todo, o Rubro-negro fez 41 partidas no ano.

"O ponto principal é a recuperação total do grupo. A gente visa dar uma folga para eles se recuperarem em todos os aspectos, principalmente mental. A gente vem de uma sequência de 41 jogos praticamente de maneira seguidas jogando final de semana e dia de semana", declarou o treinador.

Esta será apenas a terceira vez em 2023 que o Sport terá um intervalo grande para se preparar entre um compromisso e outro. A primeira ocasião foi entre a derrota para o Ceará, dia 14 de fevereiro, e a goleada aplicada sobre o Bahia, em 22 de fevereiro, pela Copa do Nordeste. Em março, voltou a ter o intervalo de uma semana entre partidas, entre os Clássicos das Multidões, dos dias 11 e 18, válidos pelo Estadual e Nordestão, respectivamente.

Desde então, o time dirigido por Enderson Moreira vinha intercalando jogos dia de semana e final de semana. Ponto que já tinha sido pauta em outras coletivas do treinador. Principalmente quando o Sport estava disputando a reta final do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. Por conta da grande quantidade de compromissos, o Leão viu os duelos com o CRB e Vila Nova, válidos pelas duas primeiras rodadas da Série B, serem adiados. Agora com a equipe tendo apenas a Segundona como competição a ser disputada, o clube volta a receber uma folga no calendário.

"Precisamos desse momento para recuperar, para poder estar com a cabeça leve, no aspecto físico também. Temos um jogo difícil contra o Vila Nova, vamos preparar bem para fazer um bom jogo e voltar a vencer", pontuou.

Visando a partida do final de semana com o Vila Nova, o elenco do Sport se reapresenta nesta terça-feira (13), no CT do clube, em Paratibe. O Leão é o 6º colocado da Série B com 21 pontos.

