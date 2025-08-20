A- A+

FUTEBOL Após ser agredido pela polícia antes do jogo, jogador faz dois gols na classificação do Once Caldas Dayro Moreno e outros dois jogadores estavam cumprimentando a torcida, que fazia festa na entrada do hotel em que a equipe estava hospedada, quando policiais argentinos tentaram conter os torcedores com truculência

Após inalar gás lacrimogêneo e até mesmo ser agredido pela polícia da Argentina na véspera do confronto de volta entre o Huracan-ARG e o Once Caldas-COL, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, segundo a imprensa local, o atacante do time colombiano Dayro Moreno pôde comemorar a vitória da equipe (3 a 1) como o herói da classificação fazendo dois gols nesta terça-feira.

Os colombianos venceram o jogo de ida por 1 a 0, também com gol de Moreno também, e foram à Argentina para sustentar o placar. O resultado animou os torcedores que organizaram um "bandeiraço", em frente ao hotel em que a equipe estava hospedada. Ao verem os torcedores, alguns dos jogadores do elenco foram cumprimentar a torcida. Entre eles, o atacante.

"Enquanto os torcedores do #OnceCaldas agitavam sua bandeira, a polícia de Buenos Aires, sem qualquer diálogo, os empurrou para longe da entrada com gás lacrimogêneo e canhões de água. Na confusão, eles deixaram Dayro Moreno e Mateo García do lado de fora do hotel", escreveu um internauta, no X.

Mientras la hinchada de #OnceCaldas hacía su banderazo, la policía de Buenos Aires sin establecer diálogo alguno los apartó de la entrada con gases lacrimógenos y chorros de agua. En el desorden dejaron afuera del hotel a Dayro Moreno y Mateo García pic.twitter.com/msBIfjutXu — Pipe Sierra (@PSierraR) August 19, 2025





Mas a festa e músicas logo foram cessadas, dando lugar ao caos, quando a polícia argentina se organizou com escudos anti-tumulto para não deixar as pessoas invadirem o hotel e, logo depois, forçando o fim da festa de recepção.

Algumas pessoas responderam fisicamente e logo houve lançamento de gás lacrimogêneo e agressões pelos oficiais. Como os jogadores estavam no meio dos torcedores, também foram atingidos, segundo a imprensa local.

La policía Argentina de Buenos Aires gaseó y golpeó a jugadores, dirigentes y hasta el mismísimo técnico @ArrieroHerrera durante el banderazo de la hinchada de @oncecaldas en la noche de hoy previo al encuentro contra @CAHuracan. Terrible @Sudamericana @CONMEBOL pic.twitter.com/CUvOyQID1H — Out of Context Sudamericana (@OOCSudaca) August 19, 2025

Os distúrbios duraram alguns minutos, mas forçaram a saída dos torcedores e levantaram preocupações sobre a saúde de alguns jogadores. No entanto, algumas horas depois, a imprensa colombiana confirmou que todos os jogadores e a diretoria estavam bem de saúde.

De pesadelo a sonho

Após o susto, o atacante fez questão de mostrar que não ficou abalado. A equipe colombiana levou um gol de pênalti de Miljevic aos 40 minutos do primeiro tempo, perdendo a vantagem que havia construído no jogo anterior. Mas, no minuto seguinte, Moreno empatou a partida. Já no segundo tempo, aos 15 minutos, Barrios ampliou a vantagem. E Moreno fechou o resultado com o terceiro gol do jogo e dele no confronto, aos 43 minutos do segundo tempo.

