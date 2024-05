Após ser atingido por uma garrafa, Djokovic chega de capacete para dar autógrafos em Roma

A- A+

O tenista Novak Djokovic levou no bom humor a garrafada que sofreu ontem enquanto distribuía autógrafos no Masters 1000 de Roma. Hoje pela manhã, o sérvio publicou um vídeo nas redes sociais brincando com a situação e chegando de capacete para atender os seus fãs.

"Hoje vim preparado", escreveu Djokovic nas redes sociais.

Após a partida no ATP de Roma, Djokovic estava participando de um momento bacana com os fãs, distribuindo fotógrafos e trocando o carinho recebido. No entanto, ele foi atingido, por acidente, na cabeça por uma garrafa de metal que caiu da mochila de um fã que estava na arquibancada enquanto saía de quadra.

Após o ocorrido, o sérvio chegou a ficar poucos segundos caído após o ocorrido. Ao se levantar, ele seguiu caminho para o vestiário protegido pelos seguranças do torneio. Ontem de noite, Djokovic tranquilizou os fãs e disse que estava descansando no hotel com uma bolsa de gelo.

"Obrigado pelas mensagens de preocupação. Isto foi um acidente e estou bem descansando no hotel com uma bolsa de gelo. Vejo todos vocês no domingo", escreveu Djokovic.





Djokovic foi atingido pela garrafa após derrotar o francês Corentin Moutet por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Esta foi a sua primeira vitória no ATP de Roma de 2024. Na próxima fase do torneio, o sérvio vai enfrentar o chileno Alejandro Tabilo.

Apesar de não ter disputado o Master 1000 de Madrid, último disputado, Djokovic está no topo do ranking ATP. Ele espera conquistar o aberto de Roma para seguir como número 1 do mundo.

