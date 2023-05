A- A+

Santa Cruz Após ser ausência em jogo-treino, Pipico ainda é baixa no Santa Cruz Além do atacante, o volante Daniel Pereira também não tem treinado no Tricolor

Sem entrar em campo de forma oficial desde que foi eliminado para o Petrolina, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz segue se preparando para estrear na Série D do Campeonato Brasileiro. Presente no Grupo 3 do torneio, a Cobra Coral entra em campo na próxima segunda-feira às 20h, diante do Iguatu, no Arruda. No entanto, a praticamente uma semana da partida, alguns nomes ainda são dúvidas para entrar em campo.

Na atividade tática realizada no CT Ninho das Cobras, nesta segunda, com foco na posse de bola, o técnico Felipe Conceição contou com duas baixas e um retorno. No último sábado, Pipico foi poupado do jogo-treino contra o Mancha Verde, time amador do bairro da Mustardinha. De acordo com a assessoria de imprensa, o camisa 9 segue em tratamento junto ao departamento médico buscando se recuperar de uma entorse no tornozelo direito.

Outro que foi baixa no amistoso e preocupa é o volante Daniel Pereira. O jogador vem se queixando de dores na posterior da coxa direita e vai passar por exame de imagem para saber a gravidade do incômodo.

Por outro lado, substituído do amistoso com o Botafogo-PB na semana passada, depois de sofrer uma pancada na perda direita, Anderson Paulista era ausência nas atividades corais. Contudo, sem lesão constatada, o atleta foi liberado pelo DM tricolor e participou normalmente dos trabalhos neste início de semana.

Veja também

