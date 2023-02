A- A+

Mundo Após ser chamado de 'duende' por Liam Neeson, McGregor manda indireta: 'orgulho irlandês' Em entrevista, ator disse que lutador 'dá má fama à Irlanda', país no qual os dois nasceram

Longe dos octógonos há um ano e meio, Conor McGregor já tem adversário definido para seu retorno ao Ultimate Fighting Championship (UFC). Enquanto aguarda o início do The Ultimate Fighter 31 (TUF), no qual será treinador ao lado de seu futuro oponente, Michael Chandler, o irlandês segue ativo em suas redes sociais, desta vez, respondendo um compatriota seu.

Ator de “A Lista de Schindler”, “Busca Implacável” e “Esquadrão Classe A”, entre outros sucessos, Liam Neeson disse, em entrevista à revista Men's Health, que lutas de MMA são “como uma briga de bar”. Na publicação, ele ainda cita McGregor, dizendo que o lutador “dá má fama à Irlanda”.

“Aquele pequeno duende, Conor McGregor, dá má fama à Irlanda. Eu sei que ele está em forma e eu o admiro, mas não consigo entender [o motivo da luta]”, disse Neeson na entrevista.

Sem citar diretamente Neeson, “The Notorius” teria dado uma resposta ao ator por meio de uma postagem em suas redes sociais. “Orgulho irlandês, sempre”, publicou o lutador, acompanhado de uma bandeira do país.

O comentário de Liam Neeson para a publicação surgiu quando ele foi questionado, na entrevista para a Men’s Health, sobre qual era a opinião dele sobre as lutas do UFC, principal organização de MMA do mundo.

“UFC, eu não aguento. Isso para mim é como uma briga de bar. Sei que os profissionais dizem: 'Não, você está errado, nós treinamos por meses'. Por que você simplesmente não pega uma garrafa de cerveja e bate na cabeça do outro cara? É o próximo passo para o UFC. Eu odeio isso”, frisou o ator.

Ainda sem data confirmada, a luta entre McGregor e Chandler deve ocorrer no final deste ano. O irlandês vem de uma série negativa, com três derrotas nas últimas quatro lutas, tendo sido nocauteado por Dustin Poirier nos dois confrontos mais recentes, ambos realizados em 2021, e não é mencionado no ranking dos leves do UFC.

Michael Chandler também não vive bom momento na organização. Assim como seu oponente, vem de três derrotas nas últimas quatro lutas, ocupando apenas a quinta colocação no ranking dos leves. Assim como McGregor, o americano também vem de derrota por finalização para Poirier, em luta realizada em novembro do ano passado, no UFC 281.

