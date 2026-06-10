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Futebol Após ser detido em aeroporto, Ricardo Rocha cumpre agenda na Copa do Mundo Ex-zagueiro teria sido abortado por autoridades, no Galeão, no Rio de Janeiro, por dívida de pensão alimentícia

Através de nota, o ex-zagueiro tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira, Ricardo Rocha, se pronunciou sobre a repercussão de uma ordem de prisão que teria sido cumprida no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (10), quando o ex-jogador estava prestes a embarcar para os Estados Unidos, onde vai trabalhar na Copa do Mundo.

De acordo com comunicado divulgado nas redes sociais, a defesa do ex-defensor pontuou que o imbróglio foi resolvido perante à Justiça. Além disso, a medida foi revogada ao longo do dia.

Segundo os advogados, "Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes da conclusão dos esclarecimentos necessários".

Conforme informações do Metrópoles, o pernambucano de 63 anos teria sido abordado por autoridades no Galeão. A ordem estaria ligada à uma dívida de quase R$ 2,5 mil de pensão alimentícia, atualizado pela última vez em 2024, em processo que tramita na 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Ceará.

Ao lamentar o ocorrido, Ricardo Rocha afimrou sempre pautar "sua trajetória pelo respeito às instituições, transparência e cumprimento de suas obrigações, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos cabíveis". Além disso, garantiu que cumprirá sua agenda em solo norte-americano, participando da cobertura do Mundial que inicia nesta quinta-feira (11).

Confira o comunicado da defesa do ex-zagueiro na íntegra

Em razão das notícias veiculadas nesta data envolvendo o nome de Ricardo Rocha, sua defesa vem esclarecer que o episódio decorreu de uma divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento da decisão judicial, questão que foi imediatamente submetida à análise e esclarecida perante o Poder Judiciário.

Após os esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação.

Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes da conclusão dos esclarecimentos necessários.

O ex-atleta sempre pautou sua trajetória pelo respeito às instituições, transparência e cumprimento de suas obrigações, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos cabíveis.

Com a revogação da medida, Ricardo Rocha segue normalmente sua agenda profissional, inclusive sua viagem aos Estados Unidos, onde participará da cobertura da Copa do Mundo.”

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