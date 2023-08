Após ser inocentado de acusações de estupro, Mendy pede ao Manchester City dois anos de salário

A- A+

Após ser abssolvido de acusações de estupro, o lateral Benjamin Mendy pretende reaver os salários não pagos pelo Manchester City — clube ao qual estava vinculado quando as acusações vieram a público — entre agosto de 2021 e junho de 2023, segundo o jornal L'Equipe. O jogador foi considerado inocente em processo judicial no qual foi acusado de estuprar seis mulheres e agredir sexualmente outra durante festas realizadas em sua mansão.

O atleta de 28 anos ainda responde a outras duas acusações de crimes de abuso sexual. A informação foi publicada pelo "The Guardian". De acordo com o jornal, Mendy inclinou o corpo para a frente e colocou as mãos sobre o rosto quando ouviu a notícia de que havia sido inocentado por unanimidade de seis acusações de estupro e uma agressão sexual.

O francês, no entanto, voltará a ser julgado pela suspeita de mais um estupro contra uma mulher e uma tentativa de abuso sexual contra outra. O novo julgamento ocorrerá porque o júri não conseguiu chegar a um veredicto sobre essas duas acusações.

Mendy havia se declarado inocente em nove acusações de crimes sexuais contra seis mulheres durante uma audiência pré-julgamento realizada em maio do ano passado no Tribunal de Chester, na Inglaterra.

Durante o julgamento, o francês alegou que todas as mulheres que o acusaram de estupro queriam fazer sexo com ele. O lateral foi preso em 11 de novembro de 2020. No mês passado, Mendy assinou com o FC Lorient, da França. O lateral não entra em campo desde 15 de agosto de 2021, dias antes das quatro primeiras queixas de crime sexual.

