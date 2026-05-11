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FUTEBOL Após ser preso, ex-goleiro Bruno é transferido para presídio no complexo de Gericinó, em Bangu Ele estava foragido há dois meses e foi localizado em São Pedro D'Aldeia

Preso na quinta-feira passada, em em São Pedro D'Aldeia, na Região dos Lagos, o ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza foi transferido para o Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, no Complexo de Gericinó, em Bangu. O local é considerado neutro, sem integrantes de facções criminosas custodiados. No sábado, a Justiça do Rio decidiu manter a prisão de Bruno Fernandes após audiência de custódia.

O juiz Danilo Nunes Cronemberger Miranda observou que o mandado de prisão expedido contra Bruno está válido e que a decisão que motivou sua expedição não foi revogada para determinar que o ex-atleta seja trasnferido para "estabelecimento penal compatível com o determinado em sentença - semiaberto caso não haja decisão/sentença/acórdão em outros autos fixando regime mais grave".

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Bruno foi preso pela Polícia Militar do Rio. Ele, que foi condenado pela morte da modelo Eliza Samudio e estava foragido, foi localizado em São Pedro D'Aldeia, na Região dos Lagos. A prisão de Bruno foi feita por equipes do 25º BPM (Cabo Frio), após troca de informações entre policiais do serviço de inteligência da unidade e o serviço de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais. O ex-atleta estava na Rua A, no bairro Porto d' Aldeia.

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Bruno foi inicialmente levado para a 125ª DP (Cabo Frio) para cumprimento de mandado de prisão. Segundo a PM, durante a ação, o acusado não apresentou resistência e colaborou com as equipes. A ocorrência foi posteriormente encaminhada à 127ª DP (Búzios) e á tarde transferido para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte da capital.

O ex-goleiro estava foragido havia dois meses. Ele teve a liberdade condicional revogada em março de 2026 por descumprir regras impostas pela Justiça, incluindo uma viagem não autorizada ao Acre em 15 de fevereiro.

Entenda

O ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza foi condenado a 22 anos pelo assassinato de Eliza Samudio e cumpria a pena em liberdade condicional desde 2023. Mas, em março deste ano, teve um novo mandado de prisão expedido. Isso porque a Vara de Execuções Penais (VEP) entendeu ele descumpriu uma das condições da condicional.

A nova decisão judicial afirma que, no dia 15 de fevereiro último, Bruno viajou para o Acre sem autorização judicial, para jogar pelo Vasco-AC. A Justiça havia proibido do ex-goleiro de deixar o estado do Rio. Agora, ele volta para o regime semiaberto — quando o detento tem a possibilidade de deixar o presídio para trabalhar e estudar.

Por onde Bruno passou

Bruno foi preso em 7 de julho de 2010 pelo assassinato de Eliza Samudio. Em 8 de março de 2013 ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. O ex-jogador foi levado, inicialmente, para a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais.

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Condenação

Bruno Fernandes foi condenado, em 2013, a 23 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver de Eliza Samudio, sua ex-namorada. Ela estava desaparecida desde junho de 2010. Mãe do filho do goleiro, a jovem foi assassinada em Minas Gerais, mas seu corpo nunca foi encontrado.

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