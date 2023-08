Após ser reavaliado, Thyere não preocupa e deve encarar Guarani

A- A+

Ao deixar o gramado no segundo tempo da partida com o Tombense com dores, o zagueiro Rafael Thyere deixou os torcedores do Sport preocupados. Mas, após ser reavaliado, o capitão treinou normalmente e deve estar em campo no próximo compromisso da equipe, sexta-feira (18), diante do Guarani, no Brinco de Ouro, às 21h30, pela Série B.

Contra os mineiros, em Muriaé, Thyere sentiu a coxa e pediu para ser substituído. Na oportunidade, o lateral venezuelano Roberto Rosales foi acionado em seu lugar, estreando com a camisa rubro-negra.

Com a provável utilização do camisa 15 perante o Bugre, as dúvidas para Enderson escalar a equipe seguem sendo o lateral-direito Eduardo e lateral-esquerdo Felipinho. Na última segunda (14), o médico do clube, Rodrigo Perez, informou, sem dar muitos detalhes à reportagem, que a dupla terá a semana inteira para se recuperar. Ambos foram diagnosticados com contratura muscular.

Após treinarem na tarde desta terça no CT, os atletas do Sport fazem mais dois treinos em solo pernambucano, antes de embarcarem na quinta (17) para Campinas. Com 45 pontos, o Leão lidera a Segundona, enquanto o adversário da 24ª rodada é o atual sétimo colocado, com 37 pontos, e mira seguir subindo na tabela.

Veja também

Mercado da bola Zagueiro senegalês Abdou Diallo deixa PSG e assina com Al-Arabi, do Catar