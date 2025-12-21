A- A+

JOGADOR Após ser vaiado pela torcida do Real Madrid, Vini Jr troca foto do perfil de sua rede social Jogador colocou imagem com a camisa da seleção brasileira; atacante vive má fase em campo

Após ser vaiado pela torcida do Real Madrid, Vinícius Júnior trocou a foto do perfil do Instagram com a camisa do Real Madrid. O jogador substituiu a imagem por uma com o uniforme da seleção brasileira e postou suas fotos do jogo de ontem — a vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla — apenas com reticências.

O gesto foi interpretado como um sinal de insatisfação com o ambiente atual na Espanha.

O brasileiro, que chegou ao 14º jogo seguido sem marcar, deixou o campo aos 38 minutos da etapa complementar e recebeu vaias de boa parte dos torcedores na casa merengue (uma minoria também aplaudiu o jogador).

A mudança no perfil gerou uma onda de especulações sobre o futuro do atleta. Entre torcedores, o movimento foi lido como um "desabafo silencioso" após meses de tensão e críticas. A postagem enigmática rapidamente viralizou, acumulando milhões de interações em poucos minutos.

O vínculo do brasileiro com o gigante espanhol vai até 30 de junho de 2027, e, no momento, as negociações para ampliação estão estagnadas.

Questionado sobre a má fase de Vini Jr., o técnico Xabi Alonso disse que a torcida tem o direito de se manifestar, mas pediu calma.

Na atual temporada, ele marcou cinco gols e fez sete assistências em 24 partidas.

— Os torcedores podem e devem sempre expressar sua opinião, e sabemos que podemos melhorar, mas é preciso valorizar o momento da equipe. Daqui em diante vamos melhorar — prometeu.

O atacante embarcou para Dubai menos de oito horas após deixar o estádio. A viagem faz parte de um compromisso publicitário previsto no contrato de patrocínio entre o clube e o governo dos Emirados Árabes.

O jogador deve retornar aos treinamentos apenas no final de dezembro para focar em 2026. Com o calendário carregado, o foco do brasileiro será a disputa da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid.

