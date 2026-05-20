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FUTEBOL INTERNACIONAL Após ser vista de mãos dadas em viagem com Lamine Yamal, influencer nega relacionamento com jogador Influenciadora se pronunciou nas redes sociais depois de vídeo com atacante do Barcelona durante viagem à Grécia alimentar rumores sobre possível relacionamento

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Um vídeo de Lamine Yamal ao lado da influenciadora Ines García durante uma viagem à Grécia colocou o atacante do Barcelona novamente no centro de rumores sobre um possível novo relacionamento. Nas imagens, os dois aparecem caminhando de mãos dadas pelo país europeu, após já terem sido vistos juntos em um restaurante de Barcelona.

A repercussão aumentou nas últimas horas depois que passou a circular nas redes sociais uma foto de Ines ao lado de Gonzalo, um amigo dela. Internautas começaram a afirmar que os dois teriam vivido um relacionamento de cinco anos e que a influenciadora teria terminado a suposta relação depois de receber uma mensagem de Yamal.

Diante dos comentários, Ines García rompeu o silêncio em uma publicação nos stories do Instagram e negou a versão que ganhou força nas redes.

"Eu não ia dizer nada nem ia dar bola para esse assunto nem nada. Não queria me meter nisso, mas em que momento foi dito no Twitter (atualmente X), ou onde quer que seja, que eu estava há cinco anos em um relacionamento com meu amigo Gonzalo e que o deixei para estar com outra pessoa?", afirmou.

A influenciadora também criticou a falta de provas sobre a suposta relação.

"Não faz sentido. Não tem nenhum sentido. Não tem consistência nenhuma. Por falar, podemos falar tudo, mas me parece uma bobagem. E é isso: isso não tem nenhum sentido", disse Ines.

Em outro trecho da publicação, ela voltou a negar o namoro de cinco anos atribuído a ela.

"De verdade, isso não tem nenhum sentido. Eu não ia dar importância a esse tema porque é lamentável, mas o quê? Zero provas e zero sentido. Não sei de onde vocês tiram tudo o que inventam. Que eu estou há cinco anos com ele e que o deixei por outra pessoa? Hahahahaha", escreveu.

Os rumores sobre uma possível relação entre Yamal e Ines já circulavam havia algum tempo na imprensa de celebridades da Espanha. Seguidores passaram a apontar interações frequentes entre os dois nas redes sociais, com curtidas, comentários e publicações que levantaram suspeitas de encontros recentes.

Ines García, influenciadora sevilhana de 21 anos, ganhou maior visibilidade neste ano durante a tradicional Feria de Abril, em Sevilha, festa popular realizada na região da Andaluzia. Desde então, seu nome passou a aparecer ligado ao do jogador em páginas espanholas voltadas ao noticiário de celebridades.

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