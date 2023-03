A- A+

estádio Após shows do Coldplay, Botafogo quer voltar a jogar no Nilton Santos já na final da Taça Rio Estádio está fechado desde a metade de janeiro para troca de gramado. Reabertura teve três apresentações da banda entre sábado (25) e terça-feira (28)

A banda Coldplay "reabriu" o Nilton Santos neste final de semana, em uma série de três shows que terminou nesta terça-feira (28). Agora, o Botafogo pretende voltar a utilizar o estádio, fechado desde o dia 16 de janeiro para a instalação de gramado sintético, já na final da Taça Rio, contra o Audax.

O planejamento do alvinegro já incluía jogar as estreias em casa no Brasileiro (contra o São Paulo, prevista para o dia 16) e na Copa Sul-Americana (contra o Cesar Vallejo, no dia 20) por lá, além do jogo em casa da terceira fase da Copa do Brasil. Mas o clube trabalha para voltar ao seu estádio no próximo dia 8, pelo estadual.

A partida é o jogo de volta da final da Taça Rio, que além do título, vale também a vaga na Copa do Brasil. Apesar de ser considerado um jogo de pouco apelo, a comissão técnica quer fazer valer o fator casa e acostumar os atletas ao novo gramado, o que explica a pressa em voltar a atuar no Niltão.

O Botafogo não atua em casa desde a primeira rodada da Taça Guanabara, no dia 15 de janeiro, justamente contra o Audax. Desde então, alternou entre o Luso-Brasileiro e o Raulino de Oliveira enquanto mandante — o Mané Garrincha (Brasília) e o Kléber Andrade (Cariacica) também foram opções. O "nomadismo" chegou a ser alvo de críticas do técnico Luís Castro.

A definição quanto à troca do gramado foi feita no fim do ano passado, e as obras começaram na terceira semana de janeiro. Além da questões o esportiva e logística, a instalação da grama sintética tem como objetivo transformar o Nilton Santos em uma arena multiuso referência para shows no Rio de Janeiro. Nos próximos meses, já estão marcadas apresentações de The Weeknd e das bandas RBD e Red Hot Chili Peppers para o estádio.

