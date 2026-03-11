A- A+

Champions Após sofrer 3 gols e ser substituído, goleiro do Tottenham desabafa: 'Do sonho ao pesadelo' Antonín Kinsky sofreu três gols em 15 minutos na estreia no mata-mata e desabafa nas redes após ser substituído por Igor Tudor

O goleiro tcheco Antonín Kinský, do Tottenham Hotspur, quebrou o silêncio após uma estreia traumática na UEFA Champions League e publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais depois de ser substituído ainda no primeiro tempo da derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid, na Espanha, no jogo de ida das oitavas de final.

Titular escolhido pelo técnico interino Igor Tudor, o goleiro de 22 anos cometeu duas falhas graves nos primeiros minutos da partida e deixou o campo após 17 minutos, quando os Spurs já perdiam por 3 a 0. Depois do jogo, ele publicou um vídeo no Instagram em que aparece revendo a partida pela televisão e escreveu: “Obrigado pelas mensagens. De sonho a pesadelo e de volta ao sonho.”

O jogador agradeceu pelas mensagens no story do Instagram |Foto: Instagram/Divulgação

Kinsky errou na saída de bola no lance do primeiro gol, marcado por Marcos Llorente, após jogada rápida do time espanhol. O segundo gol foi anotado por Antoine Griezmann. Já no terceiro, o goleiro recebeu um recuo e falhou ao tentar chutar a bola para frente, furando a tentativa de afastamento. Julián Álvarez aproveitou o erro e empurrou para o gol vazio.

Após o lance, Tudor decidiu substituir o goleiro pelo titular habitual, Guglielmo Vicario. O jovem desceu para os vestiários visivelmente abalado e amparado por companheiros.

Kinsky, reserva do Tottenham, havia disputado apenas dois jogos na temporada 2025/26, ambos pela Copa da Liga Inglesa. Apesar das falhas, outros jogadores da equipe também tiveram dificuldades na partida — muitos escorregaram no gramado, entre eles o defensor Micky van de Ven em um dos lances de gol.

Veja também