Copa do Brasil Após sofrer gol no fim, Sport vence Murici-AL nos pênaltis e vai à terceira fase da Copa do Brasil Com a classificação, o Rubro-negro garantiu mais R$ 2,2 milhões em premiações no mata-mata nacional

Foi com emoção, mas o Sport está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo sem a presença do torcedor, após punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Leão ficou no 1x1 com o Murici-AL no tempo regulamentar, na noite desta quarta-feira (13), na Arena de Pernambuco. Porém, nos pênaltis, venceu os alagoanos por 5x4. Com o resultado, o Rubro-negro garantiu mais R$ 2,2 milhões e já soma R$ 3,6 milhões em premiações na competição nacional. O adversário da próxima fase será conhecido através de sorteio, com data a ser divulgada pela CBF.

O jogo

Diante do Murici, mais uma vez, Mariano Soso não repetiu a escalação. Pedro Vilhena, Chrystian Barletta e Zé Roberto foram as novidades, em relação ao time que iniciou o Clássico das Multidões. Na prática, o time demorou a engrenar. Sonolento e com dificuldades na criação, o Sport viu os alagoanos se sentirem confortáveis na partida. A primeira boa chegada foi protagonizada pela equipe visitante. Ainda aos seis, Wanderson Felipe aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou com perigo. Caíque França se esticou para mandar para escanteio.

Se por baixo as coisas não estavam fluindo, por cima o Sport despertou no confronto. Em escanteio cobrado pelo lado direito, aos 18, Alan Ruiz jogou na área e viu Luciano Castán, sozinho, subir mais que todo mundo para mandar para o fundo das redes. O tento animou os pernambucanos. Em cobrança de falta, Alan Ruiz parou no goleiro Alexandre Silva. Já em jogada individual, Pedro Lima deixou dois na saudade e acertou a trave adversária.

Insatisfeito com o desempenho da equipe, Soso voltou para a etapa complementar com Lucas Lima, Tití Ortiz e Fabricio Domínguez. A entrada do primeiro, aliás, deu uma nova dinâmica no setor ofensivo rubro-negro. O camisa 19 criou três chances claras para o Leão ampliar o marcador. Duas delas com Barletta. Aos quatro, o meia achou o atacante nas costas da zaga, mas o camisa 30 mandou para fora. Dois minutos depois, em novo lançamento, Barletta chutou com desvio.

Já sob a chuva que caía na Arena, o Leão quase matou o jogo com Gustavo Coutinho. Com liberdade, Lucas Lima deixou o centroavante na cara de Alexandre Silva, aos 31, mas a finalização do camisa 9 saiu rente à trave direita. Em seguida, após lambança da zaga alagoana, o artilheiro leonino teve nova oportunidade, mas parou no goleiro. Na única chegada do Murici no segundo tempo, o Sport acabou castigado. Aos 48, Morais mandou a bola para a área e Alex Moreira, livre, se jogou para levar a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, Coutinho, Lucas Lima, Ortiz, Barletta e Domínguez converteram as cobranças para o Sport, enquanto Juan Palacios desperdiçou a última do Murici-AL e ajudou a classificar o time da Ilha do Retiro à próxima fase.

Ficha do jogo

Sport 1 (5)

Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Felipe (Fábio Matheus), Alan Ruiz (Lucas Lima) e Pedro Vilhena (Tití Ortiz); Chrystian Barletta, Romarinho (Fabricio Domínguez) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Mariano Soso.

Murici-AL 1 (4)

Alexandre Silva; Wanderson Lima, Max Marabá, Alex Moreira e Maceió; Mazinho (Tarcísio), Wanderson Felipe (Mateus Sabiá), Rodrigo Mucuri, Dinda (Ramon Pereira) e Ciel (Morais); Alfredo (Juan Palacios). Técnico: Alyson Dantas.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor e André da Silva Bitencourt (ambos do RS)

Gols: Luciano Castán, aos 18' do 1T (SPT); Alex Moreira, aos 48' do 2T (MUR)

Cartões amarelos: Fabricio Domínguez (SPT); Wanderson Felipe, Alex Moreira, Tarcísio (MUR)

