Após sofrer parada cardíaca de um hora em campo, jogador egípcio está em estado grave; vídeo

Ahmed Refaat, jogador do Future FC, encontra-se hospitalizado em estado grave após sofrer uma parada cardíaca em campo que durou cerca de uma hora. O episódio aconteceu em uma partida contra o Al-Ittihad Alexandria, pela Premier League do Egito, na última segunda-feira. O quadro de saúde do atleta é grave.

Veja um vídeo do momento em que Ahmed Refaat cai em campo:

Ahmed Refaat del Future FC de Egipto ha caído desplomado repentinamente durante los minutos finales del partido



El jugador ha sido trasladado de urgencia al hospital



pic.twitter.com/ebRZClHUjH — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) March 11, 2024

O jogador de 30 anos caiu em campo com dois minutos para o final da partida. Ele foi levado às pressas para o hospital. Segundo a última publicação do Future FC nas redes, o estado de saúde do jogador é instável.

"O coração de Ahmed Refaat parou por mais de uma hora, apesar de todas as tentativas de reanimação da equipe médica do Hospital Zamzam, perto do estádio, antes que sua frequência cardíaca melhorasse gradualmente. No entanto, sua condição ainda é clinicamente instável, o que impede sua transferência. A menos que seu estado de saúde se estabilize, o jogador continuará recebendo tratamento e realizando os exames necessários", diz a nota do Future FC, publicada nas redes sociais.

Refaat já jogou com o craque do Liverpool Mohamed Salah, quando ambos estiveram na seleção de futebol do Egito.

