Após sofrer parada cardíaca em campo, capitão do Luton está 'estável'

O capitão do Luton, Tom Lockyer, está "estável" depois de sofrer uma parada cardíaca durante partida contra o Bournemouth, explicou seu clube em comunicado.

"Nossa equipa médica confirmou que o capitão dos 'Hatters' sofreu uma parada cardíaca em campo, mas estava responsivo no momento de ser retirado", escreveu o Luton na rede social X (antigo Twitter).

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.



He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx