FUTEBOL Após sofrer três gols de pênalti, Paraguai abandona final da Copa do Mundo do Futsal de Nanismo Anfitriã, a Argentina foi declarada a vencedora da partida e do torneio

Uma situação inusitada marcou a final da Copa do Mundo de Futsal de Nanismo, sediada na Argentina. Jogadores do Paraguai, que brigavam pelo título com a seleção anfitriã, deixaram a quadra antes do apito final e afirmaram estar havendo um "roubo" para beneficiar o adversário, e com a atitude deram o título para os argentinos. O goleiro do time visitante, Eduardo Martínez, desabafou em uma entrevista à TV local.

— É óbvio que é um roubo o que estão fazendo com a gente. Nós já ganhamos outras duas Copas antes, e vencemos com garra e coragem, não roubando — disparou.

A partida começou com a vantagem do Paraguai, que abriu o placar com 1 a 0. Mas no desenrolar do jogo, a Argentina virou o placar para 3 a 1, todos os gols de pênalti. O clima no estádio em Buenos Aires era hostil: um jogador da seleção paraguaia recebeu uma cusparada de um torcedor quando cobrava um lateral, e foi o estopim para a equipe deixar a quadra.



Os jogadores foram para o vestiário, e a partida foi interrompida enquanto a organização decidia o que fazer. Momentos depois, a seleção do Paraguai voltou para a quadra, mas apenas para agradecer a torcida que estava presente para apoiá-los. Silvia Rojas, coordenadora do Mundial, explicou que houve conversas com o elenco, e que "tentaram de tudo" para convencer os paraguaios a voltar para a partida, inclusive trocar o árbitro. Mas não adiantou, o confronto foi dado como encerrado e a Argentina sagrou-se campeã do torneio.

