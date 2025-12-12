A- A+

Futebol Após sondagens de Grêmio e Flamengo, Roger Guedes tem contrato renovado até 2027 no Al Rayyan Clube catari exerceu opção de renovação automática e mantém atacante como peça central do projeto esportivo

O atacante Roger Guedes permanecerá no futebol do Catar. Segundo informação divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano nesta quinta-feira, o Al Rayyan ativou a cláusula de renovação automática do contrato do brasileiro, estendendo seu vínculo até junho de 2027. A diretoria do clube considera o jogador uma peça estratégica para o projeto esportivo e não pretendia abrir conversas para sua saída.

A renovação encerra, ao menos por ora, o interesse de clubes brasileiros que sondaram o atleta ao longo do ano. O Grêmio foi quem chegou mais perto: em novembro, dirigentes do clube gaúcho discutiram internamente a possibilidade de investir no jogador e chegaram a buscar informações sobre valores de transferência e condições contratuais. O avanço, porém, foi inviabilizado pelos custos considerados altos para o orçamento gremista.

O Flamengo também monitorou a situação de Roger Guedes durante a temporada, especialmente após perder peças de ataque por lesão, mas não formalizou proposta. Pessoas próximas às negociações afirmam que o rubro-negro avaliou o cenário como difícil, já que o atleta tinha contrato longo, alto salário e vivia sequência positiva no futebol catari.

No Al Rayyan desde 2023, Roger Guedes rapidamente se tornou protagonista, acumulando gols e participações decisivas em competições nacionais. A direção vê o brasileiro como um símbolo da reconstrução do elenco e aposta na continuidade do seu desempenho para as próximas campanhas.

Veja também