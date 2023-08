A- A+

Copa do Brasil Após sorteio, Flamengo e São Paulo definirão título da Copa do Brasil no Morumbi Partidas serão disputadas nos dias 17 e 24 de setembro

Em sorteio realizado na tarde desta terça-feira (28), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foram definidos os mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo.

A partida de ida está marcada para o dia 17 de setembro, um domingo. O duelo acontecerá no Maracanã, com mando do Flamengo. O decisivo confronto de volta acontece uma semana depois, no dia 24, no Morumbi, casa tricolor.

O horário das partidas ainda será confirmado pela CBF. Diferente das fases anteriores, as partidas finais da Copa do Brasil serão realizadas em finais de semana. A última vez que isso ocorreu foi em 2020, quando Palmeiras e Grêmio disputaram a taça.

