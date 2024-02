A- A+

Futebol Após Sport x Fortaleza, ônibus do clube cearense é atacado e jogadores ficam feridos Imagens foram compartilhadas nas redes sociais pela delegação do clube tricolor

Após o empate em 1x1 com o Sport, na Arena de Pernambuco, na noite desta quarta-feira (21), pela Copa do Nordeste, os jogadores do Fortaleza passaram por uma situação nada agradável ao deixar o estádio em São Lourenço da Mata. O ônibus que conduzia a delegação tricolor foi alvo de violência.

Em vídeos divulgados nas redes sociais do CEO do clube, Marcelo Paz, e do meia-atacante, Thiago Galhardo, jogadores e integrantes do clube estavam feridos, sangrando, após serem atingidos por pedras e rojões. Outros atletas também mostraram imagens da barbaridade em suas contas no Instagram, como o atacante Moisés.

Segundo informações, pelo menos sete jogadores foram encaminhados ao hospital: João Ricardo, Escobar, Dudu, Lucas Sasha, Pikachu, Titi e Brítez.

