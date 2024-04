Após STJD negar pedido, Democrata de Sete Lagoas-MG provoca Santa Cruz por vaga na Série D

A- A+

Após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmar, nesta quinta-feira (4), a permanência do Democrata de Sete Lagoas-MG na Série D deste ano, o Jacaré foi até as redes sociais para provocar o Santa Cruz. A equipe pernambucana queria a vaga dos mineiros na competição.

"Vai tirar férias? Recife é um dos lugares mais bonitos do Brasil!", publicou o perfil oficial do Democrata de Sete Lagoas-MG no X. Uma das imagens que aparece na publicação é do estádio do Arruda. Confira:

Nada como ver as fotos das férias em uma das cidades mais belas do Brasil!#DFCNaSérieD pic.twitter.com/9568IFw96v — Democrata Futebol Clube (@democratajacare) April 4, 2024

O Santa Cruz teve seu pedido de inclusão na Série D 2024 indeferido pelo STJD. Durante a sessão, o advogado do Democrata, Lucas Otoni, teve uma colocação irônica comparando a Cobra Coral com uma criança mimada.

"O que me parece é que um menino mimado está querendo entrar na festa que não foi convidado. Não foi convidado para a festa e quer entrar pela porta lateral. Com todo o respeito ao Santa, que é um gigante do futebol nacional e torço muito que esteja na Série A em três ou quatro anos. Mas o momento não é do Santa Cruz participar da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024", disse Otoni.

O Santa Cruz entrou com uma medida inominada no STJD buscando a inabilitação do Democrata de Sete Lagoas-MG para a disputa da Série D. Na visão da cúpula de futebol tricolor, não havia critérios técnicos que justificavam o clube mineiro herdar a vaga da Federação Mineira de Futebol, uma vez que o clube foi rebaixado no Estadual do ano passado.

O Tricolor do Arruda está garantido na quarta divisão de 2025 pela classificação do Campeonato Pernambucano deste ano.

