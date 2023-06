Após sucesso no Wrexham, Reynolds e McElhenney investem R$ 1 bi na Fórmula 1

A- A+

Os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney tem um novo investimento no esporte, território que começaram a explorar em 2021 quando se tornaram donos do Wrexham, e conseguiram no ano passado fazer o time galês subir para a quarta divisão da Inglaterra. Agora, a dupla foca na Fórmula 1, através de uma um acordo com um grupo de investimentos que comprou cerca de 24% das ações da montadora Alpine, em um valor estimado em 171 milhões de libras, o que corresponde a mais de R$ 1 bilhão na cotação atual.

Reynlds e McElhenney se juntam agora aos grupos Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments. A chegada dos novos investidores é bem vista pelos executivos, que esperam aumentar a presença da Alpine nas redes sociais através do burburinho causado por onde os dois atores vão. Atualmente, a montadora está na quinta posição do ranking de construtores desta temporada da Fórmula 1 e a expectativa é de que os recém-chegados tragam melhorias.

"Essa associação é um passo importante para melhorar a nossa performance em todos os níveis. O grupo de investidoores, como players internacionais com um histórico consistente na indústa esportiva, irá trazer sua experiência para maximizar nssa estratégia de marketing e mídia. Além disso, a receita extra gerada vai ser reinvestida na equipe, para acelerar nossos planos e alcançar as principais equipes em relação à estrutura e equipamentos de primeira qaulidade." — analisa Laurent Rossi, CEO da Alpine.

BREAKING: Hollywood actor Ryan Reynolds is part of an investor group taking a 24% equity stake in Alpine #F1 pic.twitter.com/0K2867UBOg — Formula 1 (@F1) June 26, 2023

