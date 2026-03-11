Após superar João Fonseca em Indian Wells, Sinner rasga elogios ao brasileiro

A- A+

Número 2 do mundo, Jannik Sinner confirmou o favoritismo sobre João Fonseca ao vencer o primeiro duelo entre os tenistas por 2 sets a 0 (duplo 7/6), na última quarta-feira, pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos EUA.

— O João é um jogador incrível, um grande talento. Muito poderoso dos dois lados e sacou muito bem. Talvez ele tenha caído um pouco no final do segundo set, mas estou muito feliz com o resultado. Tentei ser o mais agressivo possível. Também diminui um pouco a intensidade no fim do segundo set, mas ele jogou muito bem. A atmosfera foi incrível, então estou muito feliz com este jogo — destacou Sinner após a partida.

Veja também