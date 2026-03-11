Qua, 11 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TÊNIS

Após superar João Fonseca em Indian Wells, Sinner rasga elogios ao brasileiro

Italiano precisa de um duplo 7/6 para avançar às quartas de final do Masters 1000

Reportar Erro
Jannik Sinner vence João Fonseca no primeiro duelo entre os tenistasJannik Sinner vence João Fonseca no primeiro duelo entre os tenistas - Foto: Hector Retamal/AFP

Número 2 do mundo, Jannik Sinner confirmou o favoritismo sobre João Fonseca ao vencer o primeiro duelo entre os tenistas por 2 sets a 0 (duplo 7/6), na última quarta-feira, pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos EUA.

Leia também

• Bam Adebayo: quem é o pivô do Miami Heat que entrou para a história da NBA com jogo de 83 pontos

• João Fonseca sustenta nível de Sinner, mas para em eficiência do número 2 em Indian Wells

• Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do Rio após descumprir regras da condicional

— O João é um jogador incrível, um grande talento. Muito poderoso dos dois lados e sacou muito bem. Talvez ele tenha caído um pouco no final do segundo set, mas estou muito feliz com o resultado. Tentei ser o mais agressivo possível. Também diminui um pouco a intensidade no fim do segundo set, mas ele jogou muito bem. A atmosfera foi incrível, então estou muito feliz com este jogo — destacou Sinner após a partida.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter